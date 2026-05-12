Brasil impugna medida de la UE de bloquear envíos de productos de origen animal

Gallinas en una granja avícola en Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil

Por Isabel Teles ​y Julia Payne

SÃO PAULO, 12 mayo (Reuters) - El Gobierno brasileño declaró el martes que ‌le había sorprendido ‌la decisión de la Unión Europea de excluir al país latinoamericano de una lista de exportadores autorizados de determinados productos de origen animal, una medida que, según la Comisión Europea, impediría una amplia gama de ​envíos a partir ⁠del 3 de septiembre.

Brasil declaró en un ‌comunicado que tomaría "todas las medidas ⁠necesarias" para revertir la decisión ⁠y que había programado una reunión con las autoridades europeas el miércoles para solicitar una ⁠aclaración.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un portavoz de la Comisión Europea ​declaró a Reuters que la ‌medida está relacionada con las ‌normas de la UE que restringen ⁠el uso de determinadas sustancias antimicrobianas en animales destinados al consumo humano.

La decisión implica que Brasil ya no podrá exportar al ​bloque productos ‌como carne de vacuno, aves de corral, huevos y animales vivos.

Brasil debe demostrar el cumplimiento de los requisitos de la UE sobre el uso ⁠de antimicrobianos durante toda la vida de los animales de los que proceden los productos exportados. Las exportaciones podrían reanudarse una vez que se confirme el cumplimiento, señaló la Comisión, añadiendo que ha estado colaborando estrechamente con las autoridades ‌brasileñas en este asunto.

La exclusión de la lista se produce pocos días después de que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, negociado durante mucho tiempo, entrara en vigor ‌provisionalmente el 1 de mayo.

Brasil es el mayor exportador mundial de proteína animal y el principal ‌proveedor de ⁠productos agrícolas del mercado europeo, según el Gobierno.

Con información de Reuters