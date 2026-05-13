Cuánto tiempo queda abierta una cuenta sin usar WhatsApp

Las cuentas abandonadas pueden convertirse en un objetivo para ataques.

WhatsApp puede eliminar de forma definitiva una cuenta que permanezca inactiva durante más de 120 días. Según explicó Meta, si una persona no abre la aplicación ni se conecta a internet en ese período, la plataforma considera que la cuenta dejó de utilizarse y procede a borrarla junto con los contactos asociados.

La medida busca reforzar la seguridad dentro de la app y liberar recursos en cuentas abandonadas. Sin embargo, aunque el perfil desaparezca de los servidores de WhatsApp, los archivos almacenados localmente en el celular —como fotos, videos y conversaciones— seguirán guardados en el dispositivo hasta que el usuario elimine manualmente la aplicación o borre esos datos.

Qué pasa cuando WhatsApp elimina una cuenta

Cuando una cuenta supera los 120 días sin actividad, WhatsApp la elimina automáticamente. Esto implica que el número deja de estar registrado en la plataforma y ya no aparece como una cuenta activa para otros usuarios. Además, se borran los contactos y configuraciones vinculadas al perfil.

No obstante, Meta aclara que los mensajes, imágenes y videos descargados en el teléfono no desaparecen de inmediato. Todo el contenido que ya estaba guardado en la memoria interna del dispositivo seguirá disponible mientras la app permanezca instalada.

La empresa también remarca que, para evitar la eliminación, alcanza con mantener cierta actividad periódica en la aplicación. Abrir WhatsApp con conexión a internet suele ser suficiente para reiniciar el conteo de inactividad.

WhatsApp puede eliminar de forma definitiva una cuenta que permanezca inactiva durante más de 120 días.

Por qué WhatsApp elimina cuentas inactivas

La política forma parte de las medidas de seguridad implementadas por la plataforma de mensajería. Las cuentas abandonadas pueden convertirse en un objetivo para ataques, spam o usos indebidos, especialmente si están vinculadas a números que ya no pertenecen a sus dueños originales.

Meta sostiene que eliminar perfiles sin uso ayuda a reducir riesgos de seguridad y mejora la administración de los servidores. Esta estrategia se suma a otras decisiones recientes de WhatsApp, como dejar de dar soporte a celulares antiguos para mantener estándares más altos de protección y rendimiento.

Cómo evitar perder tu cuenta de WhatsApp

Para conservar la cuenta activa, lo más recomendable es ingresar regularmente a la aplicación y asegurarse de que el dispositivo tenga conexión a internet. También es importante mantener actualizado el sistema operativo del celular y realizar copias de seguridad frecuentes de los chats.

En caso de cambiar de teléfono o dejar de usar temporalmente la app, iniciar sesión antes de los 120 días evitará que WhatsApp elimine definitivamente el perfil.