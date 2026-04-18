Experto en limpieza explicó la manera correcta de limpiar el horno: remueve toda la grasa.

Brandon Pleshek, experto en limpieza, compartió a través de su cuenta de Instagram, @cleanthatup, una serie de tips para dejar el horno impecable. Las cocinas suelen ser muy difícil de limpiar, sobre todo, en las partes donde se encuentra la grasa acumulada. Es por eso que, el especialista explicó cómo lo hace él para que quede reluciente.

Cómo limpiar el horno, según un experto en limpieza

"Hoy vamos a hacer una limpieza profunda de horno", comenzó anunciando Brandon Pleshek en un posteo que recolectó más de 2.8 mil "me gustas". "Para empezar, retira las rejillas del horno y sumérgelas en agua tibia con una pastilla para lavavajillas. Esto ayuda a eliminar la grasa y la suciedad incrustadas, facilitando así su limpieza", explicó el experto.

Brandon Pleshek, experto en limpieza, dio tips para limpiar el horno y que quede reluciente.

Luego, Brandon recomendó "en cuanto a la limpieza del interior del horno, uno de los errores más comunes que veo es no dejar actuar el limpiador el tiempo suficiente. Es importante darle tiempo para que disuelva la grasa. Recomiendo dejarlo actuar entre 30 minutos y una hora antes de limpiar". No es la primera vez que aquel habla sobre los errores frecuentes a la hora de limpiar, en este sentido, su cuenta de Instagram esta llena de tips y pasos que no pueden faltar a la hora de dejar impecable el hogar.

"Para fregar, me gusta usar una esponja y estropajo. Pero si te encuentras con suciedad muy incrustada, una espátula de cuchilla de afeitar puede marcar la diferencia. Solo asegúrate de usar una cuchilla nueva, mantener la superficie lubricada y dejar que la cuchilla haga el trabajo", indicó Brandon, quien sumó: "Una vez que hayas limpiado todo a fondo, vuelve a enjuagar bien el horno para que no queden restos de producto".

Por otro lado, el experto en limpieza profundizó: "Durante la limpieza, también recomiendo sacar el horno y limpiar la parte trasera y los laterales. Esta es una zona donde se acumulan grasa, migas y residuos con el tiempo, e incluso pueden empezar a oler mal si se dejan sin limpiar durante mucho tiempo", y cerró: "No te olvides de la placa de cocina. Tanto si es de gas, vitrocerámica o eléctrica, cada una requiere una limpieza diferente".

De esta manera, siguiendo los pasos y tips de Brandon Pleshek, se logra tener un horno impecable, en cuestión de minutos y con productos que probablemente ya hay en casa.