Las hormigas en el jardín son un problema habitual que muchos hogares argentinos enfrentan, y aunque la solución más rápida suele ser recurrir a productos químicos que pueden ser caros, existen varias opciones naturales que se pueden probar con ingredientes que seguramente tenés a mano.

Se trata de métodos caseros que no solo son fáciles de aplicar, sino que también son seguros para las plantas y el ambiente, y en pocos días notarás cómo las hormigas dejan de invadir tu patio. Igualmente, es importante saber que no todos los remedios caseros son igual de efectivos, por lo que es mejor evitar trucos que no tienen respaldo científico o que no funcionan en la práctica.

Las cuatro formas efectivas para eliminar las hormigas del jardín

Tierra de diatomeas: Este polvo mineral se puede espolvorear alrededor de las plantas o en la entrada de los hormigueros. No es tóxico y actúa rápido, dañando el exoesqueleto de las hormigas y ayudando a controlarlas sin afectar el ecosistema.

Este polvo mineral se puede espolvorear alrededor de las plantas o en la entrada de los hormigueros. No es tóxico y actúa rápido, dañando el exoesqueleto de las hormigas y ayudando a controlarlas sin afectar el ecosistema. Café: Los restos de café usados son un repelente natural potente. Solo tenés que guardarlos y esparcirlos cerca de las plantas o sobre los caminos por donde circulan las hormigas, ya que su aroma intenso las mantiene alejadas.

Canela: La canela en polvo funciona como una barrera natural gracias a su fuerte aroma y al eugenol, un compuesto con acción insecticida comprobada. Además, aporta un aroma agradable a tu jardín.

La canela en polvo funciona como una barrera natural gracias a su fuerte aroma y al eugenol, un compuesto con acción insecticida comprobada. Además, aporta un aroma agradable a tu jardín. Vinagre blanco: Mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua y rociá esta solución sobre los senderos y los hormigueros. Este truco elimina los rastros de feromonas que usan las hormigas para comunicarse y desorienta a la colonia, interrumpiendo su ciclo de invasión.

Hay 4 maneras fáciles y rápidas para eliminar los hormigueros de la casa.

Por otra parte, debemos señalar que hay remedios caseros que no funcionan contra las hormigas. Si bien hay técnicas efectivas, a otros trucos caseros es mejor dejar de lado en el combate contra la plaga en el jardín:

Agua: Pasar la manguera o un trapo mojado solo desorienta a las hormigas por un rato. Al día siguiente, el hormiguero vuelve a aparecer.

Pasar la manguera o un trapo mojado solo desorienta a las hormigas por un rato. Al día siguiente, el hormiguero vuelve a aparecer. Cáscaras de pepino: Aunque es un mito muy difundido, no hay pruebas de que funcionen. Las hormigas suelen ignorarlas o rodearlas, así que no vas a notar cambios.

Son de las peores plagas del mundo y los científicos del CONICET descubrieron cómo controlarla

Un gran paso para la ciencia acaba de suceder en Argentina: un grupo de científicos halló la forma de controlar una de las plagas más invasivas del mundo. Esta especie de origen argentino se volvió bastante difícil de controlar en varias partes del mundo.

Investigadoras del Conicet y la Universidad Nacional de Quilmes dieron un paso clave en el control biológico de la hormiga argentina (Linepithema humile), considerada una de las 100 especies invasoras más dañinas del planeta. Por primera vez, lograron identificar un hongo capaz de afectar gravemente a esta especie altamente resistente y difícil de erradicar.

El agente es la cepa Li053 del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, aislada en laboratorio y probada con ejemplares recolectados en Buenos Aires. En ensayos controlados, causó más del 80% de mortalidad entre las obreras en un período de dos a cinco días.

Este hallazgo representa un avance importante para el desarrollo de estrategias de control biológico más sostenibles frente a agroquímicos. Además, se destaca por su selectividad: Beauveria actúa específicamente sobre esta especie invasora sin afectar otros insectos beneficiosos.