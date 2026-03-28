Dejá de hacer esto: errores que para el Vastu Shastra bloquean la abundancia sin que lo sepas.

El Vastu Shastra es una práctica milenaria que propone que la energía de tu casa puede influir directamente en tu economía. Aunque suene lejano o difícil de aplicar, lo cierto es que hay errores muy comunes que podrían estar afectando la abundancia sin que te des cuenta.

Uno de los más frecuentes y subestimados es el desorden. Tener cosas acumuladas, rotas o que ya no usás no solo ocupa espacio, sino que también “estanca” la energía. Y según el Vastu Shastra, eso puede traducirse en bloqueos económicos o sensación de que nada avanza.

Otro punto clave es la entrada de la casa. Si está descuidada, oscura o llena de objetos, la energía positiva no logra ingresar de manera fluida. Es el primer contacto con el hogar, por lo que mantenerla limpia y despejada es fundamental.

También hay que prestar atención a la cocina. Para esta filosofía, es uno de los espacios más importantes porque está ligado al sustento. Si está desordenada, sucia o con elementos en mal estado, puede impactar en la economía más de lo que parece.

Más allá de la estructura del hogar, hay pequeñas acciones diarias que pueden bloquear la abundancia. Por ejemplo, dejar plata tirada, papeles acumulados o cuentas sin organizar no ayuda, y es que, simbólicamente, refleja desorden financiero.

Hay errores que bloquean el ingreso de la abundancia, según la mirada del Vastu Shastra.

Por su parte, la falta de luz y ventilación también juega en contra. Ambientes oscuros o cerrados tienden a generar una energía más pesada. Es por eso que, el Vastu Shastra recomienda abrir las ventanas todos los días, dejar entrar el sol y renovar el aire.

Por último, las pérdidas de agua también afectan. Canillas que gotean o humedad en las paredes, para el Vastu Shastra, representan fugas de dinero. En este sentido, para esta filosofía arreglarlas no solo mejora la casa, sino que ayuda a cortar con la idea de que “la plata se va”.

Qué es el Vastu Shastra

El Vastu Shastra es una filosofía originaria de la India que funciona como una guía para organizar los espacios del hogar de manera armónica. Parte de la idea de que todo está atravesado por energías, y que la forma en la que distribuimos los ambientes puede potenciar aspectos como la salud, las relaciones y también el dinero.

A diferencia de otras prácticas similares, no se trata solo de decorar, sino de lograr que la energía fluya sin obstáculos. Por eso, pone el foco en cosas tan cotidianas como la limpieza, la luz natural, la ventilación y el orden.