¿Cómo eliminar hormigas de la cocina?

Las hormigas pueden aparecer en nuestra cocina por los alimentos y el problema es que cuando vemos algunas probablemente haya una colonia detrás. Te contamos cómo podés eliminar las hormigas de la cocina y evitar tener plagas.

Si bien no tienen una vista muy buena, al encontrar alimentos las hormigas dejan señales químicas o liberan feromonas que le indican al resto de la colonia que pueden seguir una ruta determinada para conseguir alimentos. Es que estos pequeños insectos trabajan en sociedades y se organizan para explorar y trasladar los alimentos que encuentran hasta el hormiguero. Por eso, cuando encontrás una o algunas, lo más probable es que lleguen muchísimas más.

Hay dos formas de eliminar las hormigas de tu cocina: prevención y erradicación. Ya que si bien se puede prevenir la aparición de estos insectos de manera natural, muchas veces es necesario eliminarlas por completo.

Acciones preventivas

Limpieza: para evitar la entrada de hormigas en la cocina es necesario mantenerla limpia y sin restos de alimentos en la mesada. Así, deberías sellar los envases de los alimentos para evitar su contaminación y tirar la basura a diario para no atraerlas por su olor. Impedir el ingreso: otra de las claves es cerrar grietas o lugares que posibiliten su entrada, podés instalar burletes en las puertas y ventanas para evitar su ingreso, y sellar las grietas del suelo o la pared con cemento o enduido que se adquiere en ferreterías.

Control profesional

Si ya ves muchas hormigas en tu cocina es momento de recurrir al insecticida o veneno, una de las formas más fáciles de erradicarlas de tu hogar es sumar cebo para hormigas. Suele ser muy efectivo colocarlos en las zonas de tránsito de las hormigas, ya que algunas de ellas llevarán el veneno al hormiguero y contaminarán al resto de la colonia.

Si no es suficiente con el veneno que colocaste de manera particular, deberías recurrir al control profesional que elegirá el tratamiento más adecuado para eliminarlas de forma rápida y segura. Suelen utilizar productos ecológicos que atacan su biología para así infectar al resto de la colonia y que no vuelvan a meterse en tu cocina.

¿Cómo eliminar a una colonia de hormigas?

A estos insectos los atraen los alimentos y por eso se puede remarcar que el lugar ideal es la cocina de tu hogar. Para controlar esta plaga deberás colocar cebos cerca de la cocina y en algunas áreas del comedor. Tené presente que estas trampas no están diseñadas para atrapar a las hormigas.

Por eso es importante que permitas que la hormiga se lleve el cebo al nido, con la idea de que este sea traspasado a la hormiga reina y finalmente pueda tener consecuencias en toda la colonia. Dale un poco de tiempo para que este producto pueda actuar correctamente.