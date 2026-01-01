PLANTUR La Rioja 360 consolidó en 2025 una estrategia integral para el desarrollo turístico

A través del PLANTUR La Rioja 360, La Rioja consolidó un plan vivo que ordena los logros alcanzados a lo largo del año, y que constituyen una evidencia concreta de su aplicación, ya que cada política ejecutada respondió a uno o varios de sus ejes estratégicos, y consolidó una planificación integral del desarrollo turístico provincial durante el 2025.

Hubo mejoras significativas en la coordinación territorial, la profesionalización del sector y el desarrollo de productos turísticos. También se registraron avances normativos en municipios clave, un crecimiento sostenido de la oferta habilitada y la consolidación de instrumentos que antes no existían o no estaban sistematizados, como el Observatorio Económico de Turismo, los programas de apoyo a la oferta Impulso Turístico y a la demanda Previaje Riojano, además de los programas de formación continua.

En este marco, el PLANTUR identificó oportunidades claras para 2026, entre ellas la recuperación de caminos estratégicos, la creación de nuevos productos basados en la naturaleza y la cultura, la expansión de la señalética unificada, la ampliación del sistema de información turística y el fortalecimiento de las regiones turísticas.

Las implementaciones bisagra

La provincia alcanzó un hito en la modernización del sector con la implementación del Registro Digital de Prestadores Turísticos, un sistema online que eliminó trámites presenciales y avanzó hacia la gestión de "papel cero". Esta herramienta tecnológica es fundamental para la formalización y promoción de la oferta local, permitiendo que, aun en un contexto económico complejo, la planta turística crezca con 366 nuevas plazas de alojamiento, 15 nuevas agencias de viajes y un incremento del 12% en el registro de prestadores.

Este proceso se complementó con el equipamiento y fortalecimiento técnico de las Oficinas de Información Turística en diez departamentos, que optimizaron la atención al visitante y elevando los estándares de calidad en todo el territorio. Además, a través del programa Impulso Turístico 50/50, el Gobierno cofinanció proyectos privados que permitieron la mejora de infraestructuras en alojamientos, gastronomía y experiencias de turismo aventura.

Este esquema de inversión conjunta facilitó la revalorización de la producción local y el fortalecimiento de la seguridad turística, en el que se integró productos como el enoturismo a la propuesta provincial. En sintonía con estas mejoras, se consolidó el Sistema Riojano de Calidad Turística, que detacó la implementación del Sello ArtesanAR para formalizar el trabajo de los artesanos y la actualización del Registro de Prestadores Turísticos Accesibles para garantizar una oferta más inclusiva y diversa.

Finalmente, el turismo de naturaleza y aventura recibió un fuerte respaldo mediante asistencia técnica y el desarrollo de una guía provincial especializada para prestadores del rubro. Se realizaron intervenciones integrales en sitios estratégicos como la Reserva Provincial Guasamayo, el Parque Provincial El Chiflón y las Lagunas de Ulapes, además de concretar el reacondicionamiento de 22 kilómetros del histórico Camino Minero a Amaná.

Las rutas riojanas

El enoturismo también mostró un año de consolidación, con la Ruta del Vino Riojano como proyecto estratégico. Con 17 agencias, 14 bodegas y cuatro servicios distribuidos en la Costa Riojana, Chilecito y Sanagasta, se registraron más de 1.900 visitas a experiencias en bodegas, posicionando al producto como un circuito sólido y con identidad propia.

Entre los hitos del año se destacó la instalación del Hito del kilómetro 4.000 de la Ruta Nacional 40 en San Blas de los Sauces, con una inversión de 8 millones de pesos, en el que se generó un espacio integral con plaza seca, área de descanso y oficina de información turística.

El éxito del Previaje riojano

Finalmente, en un contexto de caída del consumo turístico a nivel nacional el Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos se consolidó como una herramienta estratégica para sostener la actividad. El programa generó una facturación superior a los 720 millones de pesos e inyectó más de 360 millones de Chachos en la economía provincial, utilizados en más de 390 comercios adheridos.

Finalmente, se implementaron beneficios de conectividad con descuentos de hasta el 50% en pasajes de micro de larga distancia, y se reforzó la presencia nacional de La Rioja con más de 40 acciones presenciales en distintas provincias, participando en workshops, eventos, festivales y capacitaciones.