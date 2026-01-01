Desde enero de 2026, Formosa adelantará la segunda dosis de la vacuna Triple Viral para niñas y niños

Con el objetivo de fortalecer la protección viral en edades tempranas, Formosa implementará un cambio en el esquema de vacunación infantil el cual a partir del 1ro de enero del 2026, comenzará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral para niños entre 15 y 18 meses de edad en todo el territorio provincial.

En ese marco, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, Julio Arroyo, explicó al portal Agenfor la importancia de esta vacuna y remarcó: “La Triple Viral es una vacuna segura y efectiva, pero para lograr una protección completa es fundamental contar con las dos dosis. Por eso, lo más importante es que las familias verifiquen el carnet y completen el esquema en tiempo y forma”.

Además, el profesional de la salud consideró que el adelantamiento del refuerzo “permite cerrar una ventana de riesgo y asegurar una cobertura más oportuna”.

Esquema de cohortes

Respecto a la transición por cohortes (grupos definidos por un mismo criterio temporal), se informó que los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema con la segunda dosis a los 5 años, tal como se aplica actualmente. En cambio, los nacidos desde el 1° de julio de 2024 continuarán su esquema con la segunda dosis a los 18 meses y no recibirán una dosis a los cinco años.

Asimismo, para cubrir las cohortes intermedias, se aclaró que los niños mayores de 18 meses, al momento de implementarse el cambio, deberán continuar con el esquema previo, aplicándose la segunda dosis a los cinco años.

Por último, Arroyo recordó que las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas, se aplican en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia, así como también en el vacunatorio de La Familia, y no requieren orden médica.

Gripe e influenza A: Formosa refuerza la vacunación para toda la población

La confirmación de los primeros casos de influenza A (H3N2) del subclado K en la Argentina volvió a poner en foco la importancia de la vacunación como principal herramienta de prevención frente a las enfermedades respiratorias, especialmente en los grupos de mayor riesgo. En ese marco, desde la provincia de Formosa reforzaron el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación para disminuir la posibilidad de cuadros graves y evitar internaciones.

Si bien los tres pacientes diagnosticados presentaron una evolución favorable y no registraron complicaciones clínicas de gravedad, las autoridades sanitarias advirtieron que la circulación del virus en el país representa un riesgo potencial de propagación.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, Julio Arroyo, remarcó que “lo más importante es tener el esquema de vacunas al día”, con especial énfasis en la vacuna antigripal.