Vacaciones y prevención: el Gobierno de Formosa refuerza la vacunación ante brotes internacionales

Con el inicio de las vacaciones de verano, miles de personas se movilizan hacia distintos destinos, generando un aumento en el ingreso y egreso del país. Frente a este contexto, la vacunación se presenta como una medida fundamental para proteger la salud pública de la Argentina y de la provincia de Formosa. En este contexto, la directora de Epidemiología de Formosa, Claudia Rodríguez, recomendó tener las vacunas al día y recordó cuáles son las más importantes y las medidas a tener en cuenta.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Rodríguez detalló: “En los niños, la dosis principal a tener es la Triple Viral, ya que es una vacuna que previene tres enfermedades: rubéola, sarampión y paperas”.

La profesional de la salud detalló que, se hace fuerte énfasis en el sarampión: “Porque hay casos o brotes pequeños en diferentes países, entonces, la idea es tener un buen porcentaje de cobertura, de manera tal que si uno viaja, se infecta y luego ingresa a la Argentina con el virus, hay posibilidades de cortar rápido el brote si hay una buena cobertura de inmunización”.

Como ejemplo, la profesional de la salud, hizo referencia al brote reciente ocurrido a nivel nacional, que pudo ser contenido durante el mes de julio.

Asimismo, la vacuna contra el COVID-19 es otra de las importantes, hizo notar, subrayando que “es relevante tener la dosis que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS)", siendo una dosis anual para aquellas personas que no tienen factores de riesgo o enfermedades de base y dos dosis en el año para las que integran el grupo.

Rodríguez destacó la importancia de las vacunaciones, sobre todo en momentos donde hay nuevos brotes en diferentes partes del mundo: “En este momento, en algunos países de Asia y Europa hay un aumento adelantado de los casos de gripe por el virus de Influenza A. Esta nueva variante, que apareció dentro del virus de Influenza H3N2, la subvariante K, se recomienda vacunarse contra la gripe, en el caso de viajar hacia estos lugares”.

La funcionaria destacó la importancia de vacunarse y agregó: “Si bien en algunos países se encuentran en temporada de gripe y en nuestro país no, de igual manera se aconseja aplicarse la vacuna con al menos 15 días de anticipación, para que el organismo pueda desarrollar los anticuerpos y defensas necesarias y así viajar con tranquilidad.

Formosa refuerza la vacunación contra el sarampión

Además de la aplicación de dosis en los distintos establecimientos sanitarios como centros de salud, hospitales y vacunatorios, la provincia de Formosa garantiza la inmunización casa por casa mediante recorridas del personal de salud, con el objetivo de asegurar que los niños completen el esquema de vacunación contra el sarampión. En este marco, se insta a madres y padres a verificar el calendario de vacunación de niños y niñas de hasta 11 años, ya que la aplicación podrá realizarse de manera inmediata.

A través del Ministerio de Desarrollo Humano, esta estrategia tiene como finalidad poner al día la inmunización contra el sarampión mediante la vacuna Triple Viral, que incluye el componente que previene esta enfermedad, además de las paperas y la rubéola.