Salud pública y territorial: Formosa desplegó un operativo integral de vacunación

Con el objetivo de fortalecer los esquemas de vacunación de la población, el Gobierno de Formosa realizó un exhaustivo operativo en el barrio Salvador Gurrieri (ex Lote 111) para completar las vacunas del calendario en distintas edades en el que incluye la inmunicación de embarazadas. La actividad continuará en los próximos días, hasta cubrir las 64 manzanas, visitando casa por casa.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Humano provincial activó otro intensivo operativo de vacunación articulado con el centro de salud ubicado en dicho barrio, al que se sumaron diferentes efectores sanitarios de la ciudad con sus vacunadores.

“Esta vez, iniciamos este trabajo en el barrio Salvador Gurrieri con más de 20 grupos conformados por 40 enfermeros, que son vacunadores capacitados en el manejo del Calendario Nacional de Inmunizaciones que recorren casa por casa, especialmente en la búsqueda de niñas y niños hasta los 11 años, revisando los carnets de vacunación y completando cada uno de los esquemas con las dosis necesarias establecidas para cada franja etaria”, especificó Julio Arroyo, el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria, en diálogo con Agenfor.

El profesional de la salud además aclaró que, el accionar también se extiende a las embarazadas y a los adultos que necesiten completar sus vacunas, con el objetivo de mantenerlos protegidos mediante la vacunación, considerada una estrategia clave para la prevención de numerosas enfermedades.

Arroyo explicó que la actividad se extendió por varios días dado el vasto territorio que consta de 64 manzanas. De esta manera expresó: “Estamos muy contentos de poder acercar las vacunas a los vecinos de todas las edades, incluyendo la antigripal para las personas que están en los grupos de riesgo y que aún no se aplicaron la dosis que corresponde a este año”. También, los vacunadores brindaron refuerzos de las vacunas COVID-19, para suministrarlos a las personas que deseen vacunarse.

El médico destacó la importancia de este operativo, que se replicará en varios lugares del territorio formoseño, y explicó que, según el estado de los esquemas de vacunación de cada persona, se pueden aplicar varias dosis al mismo tiempo. Señaló que en algunos casos se han administrado hasta siete u ocho vacunas, especialmente cuando los niños tienen esquemas muy atrasados, para garantizar que puedan completarse correctamente.

En ese punto, recalcó que si las vacunas continúan incompletas y la aplicación se sigue retrasando, a medida que pasa el tiempo van quedando expuestos a enfermedades que solamente se pueden evitar a través de la vacunación.

Prevención de coqueluche

En tal sentido, lamentó la muerte por coqueluche (tos convulsa) de siete niños ocurrida en nuestro país. Arroyo destacó la importancia de una adecuada vacunación en las infancias y explicó: “Según los informes oficiales, los pequeños no estaban correctamente vacunados o sus madres no se habían vacunado como debían hacerlo durante el embarazo con la vacuna Triple Bacteriana Celular que previene esa enfermedad en los lactantes durante los primeros seis meses de vida”.

Agregó que, por esa razón: “Dentro de esa planificación que estamos haciendo para reforzar las vacunas, una de nuestras poblaciones objetivo son las embarazadas”.

Formosa y la vacunación casa por casa

Arroyo distinguió que, en contraposición de las políticas públicas que implementa el Gobierno nacional, “nuestro Gobierno provincial, encabezado por el doctor Gildo Insfrán, delinea políticas sanitarias que acercan la salud a la casa de las formoseñas y los formoseños. Precisamente, es lo que hicimos este jueves”.

Además, afirmó que el operativo no se limita únicamente a la aplicación de vacunas. Cuando el equipo detecta a una persona con algún problema de salud, registra sus datos en una planilla que luego se deja en el centro de salud del barrio, con el objetivo de ofrecerle la atención o prestación correspondiente mediante un turno programado.

Arroyo recalca que el acercamiento casa por casa permite conocer la salud de las diferentes familias: “Eso permite saber, por ejemplo, si en las casas hay integrantes que tienen sus esquemas de vacunación incompletos, si hay personas con enfermedades crónicas o que les falta alguna medicación para el tratamiento que tiene indicado. O si hay alguna embarazada no está haciendo su control prenatal o le faltan vacunas, etcétera”.

Y subrayó: “De eso se trata llevar la salud a las casas, de acercarle los servicios disponibles a cada vecino, algo que solo pasa en Formosa y que se contrapone totalmente a este Gobierno nacional, que lo único que procura es dejar sin salud a la población argentina".