Final explicado de Stranger Things, temporada 5 de la serie de Netflix

La temporada final de Stranger Things, ya disponible en Netflix, retoma la historia después del colapso entre Hawkins y el Upside Down. El pueblo sigue marcado por las grietas abiertas por Vecna, mientras el grupo de amigos ya no pelea en las sombras: el horror es parte del día a día y la comunidad lo conoce. La serie abandona parte del tono de aventura juvenil para abrazar una épica más oscura, con un clima de despedida constante y una narrativa que busca cerrar los arcos emocionales de sus protagonistas.

Once vuelve a ocupar el centro del relato, esta vez enfrentada no solo a Vecna, sino a la idea de que si ella vive, el Upside Down podría continuar. Mike, Dustin, Lucas y Max avanzan en distintos frentes para impedir que el Upside Down termine de absorber Hawkins, y Will adquiere un rol clave: su conexión persistente con Vecna se transforma en una brújula narrativa que guía al grupo hacia el enfrentamiento final.

¿Cómo termina el último episodio de "Stranger Things"?

El último episodio, que tiene la duración de un largometraje, concentra la acción en un ataque directo al corazón del Upside Down. En una de las batallas más ambiciosas, el equipo de protagonistas se divide en frentes: Once, acompañada por Kali y Max, entra en la mente de Vecna para negar su fusión de mundos; mientras tanto, el resto del equipo combate a las fuerzas del Abismo para rescatar a los niños secuestrados y debilitar la criatura llamada Desollamentes (el Mind Flayer).

El cierre es devastador: en una explosión planificada para eliminar el Upside Down, Once decide quedarse dentro para que el ejército estadounidense no la busque más y sea imposible replicar el crecimiento en laboratorio que ella tuvo que vivir junto a Kali (quien es asesinada mientras protege a Once de los militares) y a Vecna. Mike y el resto del equipo quedan desolados cuando la ven desaparecer junto con el universo de Vecna.

La narrativa concluye 18 meses después, con un epílogo en el que los personajes principales están en nuevas etapas de sus vidas y es posible ver cómo cada personaje avanza en sus vidas. Además, en la escena final, el grupo principal juega una partida de Calabozos y Dragones en la que inventan teorías en las que Once podría estar viva, pero con posibilidades muy bajas.

