En el cierre del 2025, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, vetó tres leyes impulsadas por bloques opositores en la Legislatura porteña, pero que también contaron con el apoyo de la bancada oficialista, Vamos por Más.

Fuentes del gobierno porteño confirmaron a El Destape la derogación de las leyes de Estándares de Calidad del Cuidado para Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales (6.900), de Estudios Epidemiológicos de Salud Mental (6.880) y de Punto de Encuentro Seguro para Niñas, Niños y Adolescentes (6.907).

En la sede de Uspallata argumentaron que estas leyes "invaden o duplican competencias del Poder Ejecutivo", que redundan en "más ruido" y "menos responsabilidad clara". Para la gestión de Jorge Macri, estos proyectos "crean comisiones, consejos u órganos paralelos que interfieren con funciones que la Constitución y las leyes ya asignan a ministerios y áreas técnicas".

Además, señalaron que "carecen de viabilidad técnica y/o presupuestaria", indicando que "se proponen estándares, estructuras u obligaciones sin sustento metodológico sólido, sin financiamiento definido o desconociendo realidades operativas existentes, lo que pone en riesgo la eficacia de las políticas públicas". El argumento de los fondos para el financiameinto de las iniciativas se asemeja a la justificación del gobierno de Javier Milei para vetar las leyes de la oposición en el Congreso, como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.

El proyecto de Estandares de Calidad del Cuidado para Niños sin Cuidados Parentales y el de Estudios Epidemiológicos de Salud Mental fue firmado por el bloque de Unión por la Patria. En el caso de la ley de creación de Punto de Encuentro Seguro, fue impulsado por la radical Belén Crucitta.

Sin embargo, en las votaciones a los proyectos de Salud Mental y de Puntos de Encuentros el bloque oficialista de Vamos por Más, integrado por el PRO y la Coalición Cívica, votaron a favor. Por su parte, en el primero, La Libertad Avanza se expresó en contra, y en el segundo no emitió postura.

Desde Unión por la Patria llegaron las quejas por los vetos. "Gobiernan en minoría y rompen los acuerdos. Enojo es poco", se quejó la legisladora peronista Claudia Neira, principal impulsora del proyecto.

"Discutí la ley de standares de cuidados para hogares de niños con 2 presidentes del Consejo de Derechos del Niño antes de que se vote, para verificar que fuera viable. El primero renunció, lo discutí con la actual... solo porque no quería hacer circo con el proyecto, quería mejorar la vida de los niños que tienen que ir a un hogar, quería que fuera posible el cumplimiento de la ley. Acordé el texto y se aprobó. Pero a Jorge Macri le importan una mierda sus funcionarios, los consensos y parece que no le importan nada los niños. Hoy la vetó", protestó Neira a través de su cuenta de X.