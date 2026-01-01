Aeropuerto yemení de Adén cierra al agravarse divisiones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

Pasajeros esperan sus vuelos en el aeropuerto de Adén

Los vuelos en ‍el aeropuerto internacional yemení de Adén se interrumpieron el jueves, la última señal de una crisis cada vez más profunda entre las potencias del Golfo, Arabia Saudita ‍y Emiratos Árabes Unidos (EAU), cuya rivalidad está ⁠reconfigurando un Yemen devastado por la guerra.

En el aeropuerto -la principal puerta de entrada internacional para las zonas de Yemen fuera del control de los hutíes- los pasajeros se agolpaban en la terminal a la espera de noticias sobre sus vuelos.

Más tarde el jueves, fuentes yemeníes dijeron que los vuelos entre Adén y todos los destinos fuera de los EAU se reanudarían, aunque Reuters no pudo confirmarlo inmediatamente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El cierre del tráfico aéreo se debió a una disputa sobre las restricciones a los vuelos a EAU, aunque hubo versiones contradictorias sobre lo que había ocurrido exactamente y quién ‌era el responsable.

Awadh al-Subaihi dijo que había estado esperando en el aeropuerto ⁠un vuelo a El Cairo para recibir tratamiento médico. "Estamos ⁠sufriendo, y muchos otros pacientes y ancianos esperan aquí en una situación difícil", afirmó.

EAU respalda al separatista Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés), que arrebató el mes pasado ‍franjas del sur de Yemen al gobierno reconocido internacionalmente.

Arabia Saudita, que respalda al gobierno, consideró este movimiento como una amenaza, lo que desencadenó la ⁠mayor crisis en décadas entre este país y ‌los EAU, vecinos del Golfo.

El STC, respaldado por EAU, controla el ministerio de Transporte en el gobierno de coalición reconocido internacionalmente, cuya cúpula principal cuenta con el apoyo de Arabia Saudita.

En un comunicado, el ministerio acusó a Arabia Saudita de imponer un bloqueo aéreo, afirmando que Riad había instituido medidas que obligaban a todos los vuelos a pasar por Arabia ‌Saudita para someterse ‌a controles adicionales.

Añadió que, cuando se opuso a ello, Arabia Saudita había aclarado que la restricción sólo afectaba a los vuelos entre Adén y los EAU.

DESACUERDO SOBRE LA RESPONSABILIDAD

Una fuente saudí negó cualquier implicación en la restricción de vuelos, añadiendo que el propio gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, había impuesto el requisito a los ​vuelos entre Adén y EAU para frenar la escalada de tensiones.

La fuente saudí añadió que el ministerio, controlado por el sur, había respondido entonces ordenando el cierre total del tráfico aéreo en lugar de cumplir las restricciones impuestas a los vuelos con origen y destino en EAU.

Una fuente oficial de la oficina del ministro de Transporte negó esto, afirmando que el ministro no había tomado ninguna decisión de cerrar el aeropuerto.

Reuters no pudo ponerse en contacto de inmediato con los dirigentes del gobierno ‍reconocido internacionalmente, que se encuentra en Arabia Saudita desde que el STC tomó franjas del sur el mes pasado, para que comentaran el cierre del aeropuerto y las restricciones de vuelos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el cierre del aeropuerto.

La disputa es la más reciente de una crisis cada vez más grave en Yemen ​que ha puesto de manifiesto una profunda división entre las dos potencias petroleras del Golfo.

Arabia Saudita acusó esta semana a EAU de presionar al STC yemení para que se acercara a las fronteras del ​reino y declaró que su seguridad nacional era una "línea roja", lo que llevó a EAU a decir que retiraba las fuerzas que le quedaban en Yemen.

Esto siguió a un ⁠ataque aéreo de las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita contra el puerto de Mukalla, en el sur de Yemen, que según la coalición era un muelle utilizado para proporcionar apoyo militar extranjero a los separatistas.

Con información de Reuters