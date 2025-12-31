Hay un secreto escondido en Shein para gastar menos dólares por productos premium.

Shein se posicionó como una de las plataformas de compras online más populares gracias a su enorme variedad de productos, precios competitivos y promociones constantes. Sin embargo, muchos usuarios desconocen que existen trucos y detalles poco difundidos que permiten acceder a artículos de mejor calidad sin aumentar el gasto en dólares.

Una de las claves para aprovechar Shein al máximo está en conocer sus marcas internas, que suelen pasar desapercibidas, pero ofrecen prendas con materiales superiores, confecciones más cuidadas y diseños más elaborados. Entre las más destacadas se encuentran MOTF, que apuesta a prendas sofisticadas con materiales premium; DAZY, que combina moda urbana con buena calidad a precios accesibles; y SHEIN BAE, enfocada en ropa femenina con terminaciones más prolijas.

Identificar estas marcas permite comprar con mayor confianza y evitar sorpresas desagradables por productos de calidad irregular. Además, planificar las compras y aprovechar ciertas estrategias puede marcar la diferencia en el presupuesto final. Por ejemplo, es muy útil aprovechar los cupones acumulables y descuentos por tiempo limitado, que suelen activarse al sumar productos al carrito o participar en eventos especiales dentro de la plataforma.

También conviene concentrar las compras en un solo pedido para minimizar costos adicionales y estar atento a las ofertas flash, donde se encuentran productos de mejor calidad con rebajas importantes. Otra recomendación para no equivocarse es revisar con atención las valoraciones y las fotos reales que suben otros compradores. Esto ayuda a evitar devoluciones y elegir prendas que realmente cumplan con las expectativas.

Hay marcas que pasan desapercibidas en Shein y son ideales para gastar menos dólares.

Con un poco de atención y planificación, es posible conseguir prendas y accesorios que sorprenden tanto por su terminación como por su durabilidad, sin tener que gastar dólares de más. Así, Shein puede ser mucho más que una plataforma accesible: una opción inteligente para renovar el guardarropa.

Industria en peligro: por la desregulación, China ya representa el 70% de la importación textil

La industria textil atraviesa un momento crítico por el avance acelerado de las importaciones desde China, un fenómeno que, según la Fundación ProTejer, ya está desplazando producción nacional y empleo. La combinación de desregulación, plataformas digitales y precios imposibles de igualar profundizó la crisis en un sector que sostiene a más de medio millón de trabajadores.

El ingreso de ropa china creció a un ritmo sin precedentes en los últimos años. Según el relevamiento, el gigante asiático ya explica más del 70% de las importaciones textiles, un salto que se consolidó entre 2024 y 2025 gracias a un entorno de mayor desregulación comercial, flexibilización del régimen courier y expansión de plataformas digitales de venta directa. La industria textil local denuncia que compite en condiciones desiguales, mientras el fenómeno del ultrafast fashion gana espacio con prendas de bajo costo, sin certificaciones y sin trazabilidad.