Las predicciones de Mhoni Vidente para Año Nuevo 2026

Desde la astrología, Mhoni Vidente anticipa un 2026 atravesado por procesos de cierre, renovación y redefinición de prioridades.

Con la llegada de un nuevo ciclo, las miradas vuelven a posarse sobre la astrología y las visiones de figuras reconocidas en el mundo esotérico. En ese contexto, Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para el 2026, un año que, según sus lecturas, estará atravesado por cambios profundos, desafíos globales y procesos de renovación personal y colectiva.

Astrología y energías de transformación para el 2026

De acuerdo con las interpretaciones difundidas por Mhoni Vidente, el 2026 se perfila como un período clave para cerrar etapas y dar inicio a nuevos caminos. Desde la mirada de la astrología, el año estará marcado por transformaciones intensas que impulsarán a muchas personas a replantear decisiones importantes y dejar atrás situaciones cargadas de energía negativa.

La vidente sostiene que este proceso de renovación no será casual, sino producto de movimientos energéticos que favorecerán los cambios estructurales tanto a nivel individual como social. En ese marco, las predicciones para el 2026 hablan de un tiempo propicio para redefinir prioridades, relaciones y proyectos, con un fuerte componente espiritual.

Advertencias espirituales y protección energética

Uno de los ejes centrales de las visiones de Mhoni Vidente para el Año Nuevo 2026 está vinculado a la protección espiritual. La astróloga hizo especial énfasis en la presencia de energías negativas, trabajos de brujería y fuerzas oscuras que, según señaló, podrían intensificarse durante el año.

Desde la astrología, recomendó reforzar rituales de limpieza y cuidado energético, al considerar que el contexto astral favorecerá tanto la luz como la oscuridad. En este sentido, las predicciones para el 2026 sugieren que quienes no presten atención a su equilibrio espiritual podrían verse más expuestos a conflictos emocionales y situaciones de desgaste.

Fenómenos naturales extremos según Mhoni Vidente

En materia climática, Mhoni Vidente anticipó un 2026 atravesado por fenómenos naturales extremos. Entre sus visiones se destacan inviernos con heladas severas y temperaturas inusualmente bajas, especialmente durante los primeros meses del año. A la par, advirtió sobre etapas de calor intenso, lo que podría generar desequilibrios climáticos importantes.

Dentro de sus predicciones para el 2026, la astróloga insistió en la necesidad de cuidar el agua, al considerar que los contrastes térmicos podrían afectar los recursos naturales. Desde la mirada de la astrología, estos eventos responderían a movimientos energéticos de gran escala que impactarán en distintos puntos del planeta.

Sismos, volcanes y señales de alerta

Otro aspecto relevante de las visiones de Mhoni Vidente está relacionado con la actividad sísmica y volcánica. La pitonisa reiteró sus advertencias sobre posibles movimientos telúricos de gran intensidad y la reactivación de volcanes en diversas regiones del mundo.

Entre los puntos señalados se encuentran el volcán Popocatépetl, conocido como “Don Goyo”, y el volcán de Guatemala. Incluso, mencionó que una visita de la cantante Dua Lipa a México podría coincidir con un temblor, una afirmación que generó fuerte repercusión mediática. Estas advertencias forman parte de las predicciones para el 2026 más comentadas.

Deporte y política en el horizonte del 2026

En el plano deportivo, Mhoni Vidente se refirió a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Según sus visiones, selecciones como España, Portugal y Argentina aparecen como posibles campeonas, aunque en otra lectura también incluyó a Ecuador entre los equipos con chances de alzarse con el título. Además, afirmó no percibir atentados ni problemas graves de seguridad durante el torneo en suelo mexicano.

En el ámbito político, las predicciones para el 2026 advierten sobre levantamientos sociales, intentos de golpes de Estado y movimientos para derrocar gobiernos, especialmente en países de América Latina hacia finales de 2025 y comienzos de 2026. Desde la astrología, este escenario estaría vinculado a un período de tensión y reconfiguración del poder a nivel regional.