Sevilla vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El juego entre Sevilla y Real Madrid se disputará el próximo domingo 17 de mayo por la fecha 37 de la Liga, a partir de las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así llegan Sevilla y Real Madrid
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla ganó por 3-2 el juego pasado ante Villarreal. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 7.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
El anterior partido disputado entre Real Madrid finalizó en empate por - ante Real Oviedo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 2 a 0.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 43 puntos (12 PG - 7 PE - 17 PP), mientras que el visitante ha logrado 77 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (24 PG - 5 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|36
|30
|1
|5
|59
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|36
|21
|6
|9
|24
|4
|Atlético de Madrid
|66
|36
|20
|6
|10
|21
|11
|Sevilla
|43
|36
|12
|7
|17
|-12
Fecha y rival de Sevilla en el próximo partido de la Liga
- Fecha 38: vs Celta: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Real Madrid en el próximo partido de la Liga
- Fecha 37: vs Sevilla: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Athletic Bilbao: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Horario Sevilla y Real Madrid, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas