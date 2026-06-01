Netanyahu ordenó al ejército israelí que ataque objetivos en barrios del sur de Beirut

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Jerusalén

​El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el lunes al Ejército atacar ‌objetivos en los ‌suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, un bastión de Hezbolá conocido como Dahiyeh.

"Tras repetidas violaciones del alto el fuego en Líbano por parte del grupo terrorista Hezbolá y los ataques contra ​nuestras ciudades ⁠y ciudadanos, el primer ministro, Benjamin ‌Netanyahu, y el ministro de Defensa, ⁠Israel Katz, ordenaron a ⁠las Fuerzas de Defensa de Israel atacar objetivos terroristas en el distrito de Dahiyeh, ⁠en Beirut", dijo un comunicado de ​la oficina de Netanyahu.

Las tropas ‌israelíes y Hezbolá han ‌seguido intercambiando fuego desde un alto ⁠el fuego de mediados de abril, con Hezbolá recurriendo al uso de drones kamikaze baratos y fáciles de ensamblar, ​difíciles de ‌neutralizar para las defensas aéreas y que han matado a varios militares israelíes en el sur de Líbano.

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Los combates en Líbano han sido ⁠la mayor derivación de la guerra en Irán, con más de 1,2 millones de libaneses desplazados por ataques israelíes y órdenes de evacuación desde el 2 de marzo, cuando Hezbolá comenzó a lanzar cohetes y ‌drones contra Israel en apoyo de su aliado Irán.

La incursión ha dejado hasta ahora más de 3.370 muertos, según el Gobierno libanés. Israel afirma que 24 de sus soldados ‌y cuatro civiles han muerto en el mismo periodo. Decenas de miles de israelíes ‌en el ⁠norte del país también han sido desplazados por cohetes y drones ​de Hezbolá.

Con información de Reuters