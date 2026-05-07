En la octava audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el médico forense Carlos Cassinelli informó que el exfutbolista, a quien le hizo la autopsia el 25 de noviembre de 2020, murió por un "edema agudo de pulmón" y un "insuficiencia cardíaca". Por primera vez desde que se reanudó el juicio oral, en la audiencia mostraron fotos de la autopsia.

El profesional explicó que Maradona presentaba un "edema generalizado", por lo que había "agua por todos lados", al tiempo que mencionó el “falso hongo de espuma” en la boca de la víctima, lo que implica de una “insuficiencia cardíaca”. Cassinelli precisó que el “pulmón izquierdo” de Diego Armando Maradona “pesó 658 gramos” cuando se llevó a cabo la autopsia, mientras que su corazón estaba “notablemente aumentado de tamaño” con un peso de “503 gramos”. El corazón estaba aumentado de tamaño por una "miocardiopatía dilatada", mientras que la causa de la muerte fue un "edema agudo de pulmón" y una "insuficiencia cardíaca". "Era un corazón grande, dilatado”, puntualizó el forense que realizó la autopsia.

"El edema cerebral es consecuencia de una hipoxia cerebral”, explicó Cassinelli, quien informó que en el caso de Maradona "había un hipoxia cerebral". "Esto es un cuadro crónico, no fue una muerte súbita", señaló ante la pregunta del abogado Nicolás D’Albora, defensor de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

El médico recordó que, el día de la muerte de Maradona, "la gente de Criminalística tomó fotografías y fijó las evidencias". "El cuerpo estaba vestido con una remera Puma y un short negro. Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición de cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas”, precisó, antes de contar que el abdomen era “prominente”, mientras que tenía “livideces".

La declaración del traumatólogo

Después de Cassinelli, llegó la declaración del traumatólogo Flavio José Tunessi, quien integra integra el equipo de médicos de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP), club que dirigió Maradona. "Ahí lo conocí, compartíamos los días de entrenamiento", consignó el traumatólogo.

El traumatólogo recordó que a Diego Armando Maradona "no se lo veía bien" el 30 de octubre de 2020, día en el que cumplió 60 años y fue homenajeado en el estadio de Gimnasia. Además, citó que se comunicó con el neurocirujano Leopoldo Luque para conversar sobre la salud del por entonces entrenador del "Lobo" y "coordinar los chequeos" en la Clínica Ipensa. "El contacto me lo pasó el presidente de Gimnasia", sostuvo. En esos chequeos, le detectaron un hematoma subdural, pero "los médicos consideraron que “no era necesario" operarlo. "Luque me transmitió” que el paciente “sería trasladado a Buenos Aires”, agregó el testigo sobre los hechos ocurridos el 3 de noviembre.