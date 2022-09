Koino Yokan, el dúo que empezó haciendo covers y ahora son furor

La banda viene de presentarse en el Complejo Art Media. Sus inicios y cómo es su actualidad artística.

Koino Yokan es una banda conformada por Jeremías Oro y Tomás Otero y comenzaron con esta formación haciendo covers de temas ya consolidados en la música argentina. Sin embargo, con el correr del tiempo ganaron más terreno, son furor en las plataformas digitales y apuestan a la producción propia.

Tomás Otero, cantante de Koino, dialogó con El Destape para detallar en qué etapa se encuentra el grupo. "Este es nuestro mejor momento, super creativo y de mucho laburo. Componemos nosotros, producimos nosotros, armamos nuestro propio equipo, queremos sacar temas cada 20 días", describió.

El artista está acompañado de Jeremías Oro, guitarrista y productor, en un proyecto que actualmente "es donde la gente más nos está escuchando" y que se gestó en el año 2018. "Logramos afianzar muchísimas cosas. Nunca nos imaginamos. Sí como un sueño, pero era difícil para nosotros que se haga realidad que nos escuche tanta gente, tocar por todo el país", expresó.

Al principio hacían covers de otros temas y contó que "no era lo que queríamos en un principio, queríamos hacer nuestros temas". Tomás lo consideró "un desafío en un principio, pero todo ese proceso de transformación fue buenísimo, aprendimos un montón de cosas", y se mostró conmovido por la respuesta de la gente: "Estoy profundamente agradecido con esa escucha y entrega".

Koino Yokan viene de presentarse en el Complejo Art Media el sábado 10 de septiembre, espacio colmado de gente y donde llevaron adelante un gran espectáculo, motivo por el cual fue celebrado a través de sus redes sociales. "¡Buenos Aires! Gracias por una noche inolvidable. Gracias a toda la gente que vino. Lo qué pasó fue hermoso. Gracias por ser y dejarnos ser parte", escribieron.

Sus inicios

Según contó Tomás, fueron "recontra inesperados" y reveló el primer encuentro con Jeremías. "No éramos amigos. Quería estudiar jazz con alguien, vi un video de Instagram tocando la guitarra como un loco", relató. Por tal motivo, comenzó a tomar clases con él e intercambiaron algunos mensajes. "No recuerdo si me había puesto a cantar o qué. Me mandó un mensaje y me dijo 'che, me encantó como cantás', y me pasó unos temas que hacía", agregó.

Allí se inició todo hasta el día de hoy, que lograron forjar una relación de amistad y musical. "Siempre fui bastante inseguro, pensaba que no estaba tan bueno lo que hacía. El momento que nos dimos cuenta de nuestra llegada fue cuando tocamos en Córdoba por primera vez", dijo.

Qué significa Koino Yokan

En medio de una búsqueda artística, entre Tomás y Jeremías decidieron ponerle este álter ego a la banda, que es una expresión japonesa vinculada a la sensación de "amor a primera vista". "Me crucé a una persona en la calle, tuve una conversación muy fugaz y sentí que pude llegar a tener una conexión especial antes de conocerla. Es gracioso pensar que el significado del nombre del dúo tiene que ver mucho con lo que nos pasó a nosotros", manifestó.