Comisión Europea considera inaceptable el trato a los activistas de la flotilla de Gaza

La Comisión Europea calificó el miércoles de "totalmente inaceptable" el trato dispensado a los activistas de la flotilla de Gaza que se muestra en un video difundido por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.
"Toda persona detenida debe ser tratada con seguridad, dignidad y de conformidad con el derecho internacional", dijo el portavoz Anouar El Anouni en una publicación en X.
"Instamos al Gobierno israelí a que garantice la protección y el trato digno de estos activistas, entre los que se encuentran varios ciudadanos de la UE", añadió.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La policía israelí obligó a los activistas que se encontraban a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza a arrodillarse en el suelo en filas con las manos atadas a la espalda mientras Ben-Gvir observaba, lo que suscitó críticas de líderes extranjeros e incluso desde dentro del propio Gobierno de Israel.
Los activistas fueron detenidos después de que su flotilla fuera interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales el martes y posteriormente trasladada a un puerto israelí.
Con información de Reuters