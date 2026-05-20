Comisión Europea considera inaceptable el trato a los activistas de la flotilla de Gaza

Un buque de la armada israelí intercepta en alta mar a la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

La Comisión Europea calificó el miércoles de "totalmente ‌inaceptable" el trato ‌dispensado a los activistas de la flotilla de Gaza que se muestra en un video difundido por el ministro de Seguridad Nacional ​de Israel, ⁠Itamar Ben-Gvir.

"Toda persona detenida ‌debe ser tratada con ⁠seguridad, dignidad ⁠y de conformidad con el derecho internacional", dijo el portavoz Anouar ⁠El Anouni en una ​publicación en X.

"Instamos ‌al Gobierno israelí ‌a que garantice la protección ⁠y el trato digno de estos activistas, entre los que se encuentran ​varios ‌ciudadanos de la UE", añadió.

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La policía israelí obligó a los activistas que se encontraban a bordo ⁠de una flotilla de ayuda con destino a Gaza a arrodillarse en el suelo en filas con las manos atadas a la espalda mientras ‌Ben-Gvir observaba, lo que suscitó críticas de líderes extranjeros e incluso desde dentro del propio Gobierno de Israel.

Los activistas fueron ‌detenidos después de que su flotilla fuera interceptada por las ‌fuerzas ⁠israelíes en aguas internacionales el martes y posteriormente ​trasladada a un puerto israelí.

Con información de Reuters