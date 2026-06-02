España, campeona de Europa, es el equipo a batir en el Mundial

Previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La ​selección de España ha pasado los últimos dos años haciendo que el fútbol internacional parezca un problema que otros tienen que resolver, y a medida que se acerca ‌el Mundial, la pregunta para los otros ‌47 equipos es bastante directa: ¿quién puede detener la máquina roja de Luis de la Fuente?

Los campeones europeos llegan al torneo con un récord de cuatro títulos continentales a sus espaldas, una deslumbrante identidad colectiva y la sensación de ser un equipo que ha descubierto uno de los ingredientes más raros del deporte: estilo con garra.

Su triunfo en la Eurocopa 2024 en Alemania no se basó en un solo jugador imparable, sino en un conjunto de ellos.

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España ganó todos los partidos, practicó ​un fútbol rápido y directo, y ⁠en repetidas ocasiones encontró soluciones desde el banquillo cuando los partidos empezaban a plantear ‌preguntas incómodas.

La final contra Inglaterra lo dejó todo claro.

El suplente Mikel Oyarzabal se ⁠convirtió en el décimo jugador español en marcar en ⁠la Eurocopa 2024 al participar en la jugada y culminar el gol en el minuto 86 que selló la victoria 2-1. Fue el decimoquinto gol de España en el torneo, la mayor cantidad ⁠anotada por cualquier selección en una Eurocopa.

En el centro de todo está De la ​Fuente, quien en su momento fue objeto de burlas en internet, ‌donde lo llamaron "¿Luis de la Quién?" tras su ‌nombramiento en 2023, tras más de una década trabajando en el sistema de formación ⁠de jóvenes de España.

Ahora, nadie se anima a repetir ese chiste.

La fortaleza de De la Fuente radica en que el grupo no se formó a la ligera. Ya trabajó con muchos de los jugadores que viajan a Norteamérica, entre ellos Rodri, Mikel Merino y Fabián Ruiz, quienes formaron ​parte de sus ‌éxitos con las selecciones sub-19 y sub-21.

Sin embargo, nadie ha brillado con tanta intensidad como Lamine Yamal. El extremo del Barcelona saltó a la fama mundial con tan solo 16 años y fue una pieza clave en el triunfo de la Eurocopa.

Eso le impulsó a una temporada 2024-25 extraordinaria, en la que ayudó al Barça a ⁠ganar el doblete de LaLiga y la Copa del Rey y terminó cerca de Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, en la votación del Balón de Oro.

Esta temporada ha sido menos fluida, pero aun así fue el jugador más valioso del Barcelona en la exitosa defensa del título de LaLiga.

Yamal, que ahora tiene 18 años, ha lidiado con un problema persistente en la ingle y se esfuerza por recuperarse de una grave lesión en los isquiotibiales que sufrió a finales de abril, lo que deja a ‌España con la ansiedad de ver si llegará al Mundial en plena forma.

De la Fuente también tiene otros problemas.

Merino lleva meses de baja por una fractura en un pie, el centrocampista ofensivo del Barça Fermín López se perderá el torneo por una fractura similar y Nico Williams también ha tenido problemas con la ingle y los isquiotibiales.

Sin embargo, la gran hazaña de España ha sido la continuidad ‌a través de la disrupción. Mantiene la misma formación, ritmo y contundencia, juegue quien juegue, conservando su esencia sin un delantero centro tradicional y con amenazas ofensivas repartidas por todo el campo.

La derrota en la tanda de ‌penales contra Portugal en ⁠la final de la Liga de Naciones del año pasado fue un impacto duro, aunque poco frecuente.

Por lo demás, la selección española de De la Fuente ​ha disputado 33 partidos con 28 victorias, tres empates y dos derrotas.

El Mundial pondrá a prueba si ese ritmo puede sobrevivir al calor, los viajes, las lesiones y las expectativas en el Grupo H contra Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Con información de Reuters