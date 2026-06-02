Capitán Wood será clave para Nueva Zelanda en su regreso a la Copa del Mundo

FOTO DE ARCHIVO: Chris Wood de Nueva Zelanda

El ​capitán Chris Wood será la principal esperanza de Nueva Zelanda en su tan esperado regreso a la Copa del Mundo, en la ‌que los All Whites buscan una ‌victoria histórica y su primera clasificación para la fase eliminatoria de la competencia.

El delantero de 34 años viene de una temporada plagada de lesiones con el Nottingham Forest, pero sigue siendo la punta de lanza del ataque de Nueva Zelanda y su líder mientras se preparan para su tercera Copa del Mundo y la primera desde Sudáfrica 2010.

Wood también constituye un vínculo vital con ​el pasado de los ⁠All Whites, ya que formó parte del equipo de 2010 dirigido por ‌Ricki Herbert, que quedó eliminado en la fase de grupos ⁠pero obtuvo nutridos elogios tras empatar contra ⁠Eslovaquia, Italia y Paraguay.

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Con solo dos jugadores que se mantienen de ese equipo -el otro es el defensa de 36 años Tommy Smith-, esa experiencia será importante en ⁠una lista llena de debutantes en la Copa del Mundo en ​un equipo con la peor clasificación en el ranking ‌de la FIFA respecto a sus ‌rivales del Grupo G, Irán, Egipto y Bélgica.

Con 45 tantos en 88 partidos, ⁠Wood es el máximo goleador histórico de Nueva Zelanda y el único jugador que milita en una liga europea de primera división.

Su participación en el Mundial estuvo en duda hasta hace poco, tras someterse a una cirugía por ​una lesión ‌crónica de rodilla en diciembre.

La lesión requerirá un manejo cuidadoso de cargas durante el Mundial, sostuvo el exentrenador Herbert.

"El tiempo que Chris pase en el campo va a ser increíblemente importante, así que esperemos que pueda cuidar su cuerpo durante los tres partidos", dijo ⁠Herbert a Reuters. "Entonces, la cuestión es a quién pones a su alrededor".

Al igual que para naciones como Curazao y Haití, la ampliación del Mundial a 48 equipos ha sido una bendición para los All Whites de Darren Bazeley, ya que la región de Oceanía obtuvo una plaza automática para la fase final por primera vez.

Anteriormente, Nueva Zelanda tenía que ganar una eliminatoria intercontinental para clasificarse y no logró ‌superar ese obstáculo para los torneos de Brasil, Rusia y Qatar.

El irregular rendimiento del equipo en el camino al Mundial, junto a las dudas sobre la condición física de muchos jugadores, hacen que pocos confíen en que puedan causar una gran impresión en el torneo que se jugará en México, Estados Unidos y ‌Canadá.

Al equipo le falta un jugador decisivo en el centro del campo y le resultará difícil suplir la baja de Wood si este se lesiona.

Pero a diferencia de ‌muchas naciones de nivel ⁠medio, Nueva Zelanda sabe qué representa: disciplina, defensa y un compromiso inquebrantable.

Esas cualidades por sí solas han frustrado a rivales ​más talentosos. Si a eso se le suma un par de goles de un Wood pese a que no esté en plena forma, Nueva Zelanda podría dar alguna sorpresa.

Con información de Reuters