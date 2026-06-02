Egipto busca su primera victoria en un Mundial con Salah como pieza clave

Previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuando Hossam Hassan, máximo artillero histórico de Egipto, marcó de cabeza el gol de la victoria contra ‌Argelia que clasificó al equipo ‌al Mundial de 1990, estallaron celebraciones frenéticas en toda la nación, apasionada por el fútbol.

Casi cuatro décadas después, a sus 59 años, el técnico ha guiado a Egipto a la fase final de este año como entrenador, pero la clasificación esta vez fue recibida con mucha menos emoción, dado que los aficionados ya ​estaban pensando en ⁠cómo podría desempeñarse el equipo en el torneo.

Las tres participaciones ‌anteriores de Egipto en la Copa del Mundo fueron ⁠celebradas como logros en sí mismas, ⁠pero ahora que África cuenta con casi el doble de plazas que en 2022, la simple clasificación ya no satisface las expectativas.

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Hassan ⁠se enfrenta a la presión de lograr la primera victoria ​de Egipto en un Mundial y borrar ‌los recuerdos de las eliminaciones en ‌la primera ronda en 1934, 1990 y 2018, un modesto ⁠logro para una nación que ostenta el récord de mayor número de títulos de la Copa Africana de Naciones con siete.

Los Faraones han quedado encuadrados en el Grupo G junto a ​Bélgica, Irán ‌y Nueva Zelanda, con esperanzas realistas de alcanzar la fase eliminatoria por primera vez.

"Veo la ambición en los jugadores. Quieren lograr más de lo que Egipto consiguió en mundiales anteriores", declaró Hassan al sitio web oficial de la ⁠CAF. "Necesitamos rendir mejor en el Mundial. Ese es mi principal objetivo".

Mohamed Salah tenía 26 años cuando marcó los dos únicos goles de Egipto en su última participación en la Copa del Mundo de 2018, tras una sensacional temporada debut en Liverpool.

Aunque Salah ya no está en la cima de su carrera tras una decepcionante temporada final en ‌el Liverpool, el atacante de 33 años sigue siendo la principal amenaza ofensiva de Egipto y se encuentra a dos tantos del récord goleador de Hassan.

Egipto también contará con el delantero del Manchester City Omar Marmoush para aportar potencia ofensiva. Ambos representan las esperanzas de ‌una plantilla compuesta en gran parte por jugadores de la liga local.

"Confío en mis jugadores porque su nivel es muy alto, ya sea ‌Mohamed Salah, Marmoush ⁠o los jugadores de la liga egipcia. Tienen una gran ambición", dijo Hassan.

Egipto iniciará su camino contra Bélgica ​el 15 de junio por el Grupo G, antes de enfrentarse a Nueva Zelanda una semana después y a Irán el 27 de junio.

Con información de Reuters