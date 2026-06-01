La lista de la Selección de Paraguay para el Mundial 2026: los 26 de Gustavo Alfaro

La Selección de Paraguay ya tiene su lista final oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026, elegidos por el entrenador argentino Gustavo Alfaro. Allí se destaca la ausencia del centrodelantero Adam Bareiro, quien brilló en Boca Juniors en este semestre pero se quedó afuera por el doble desgarro sufrido en los últimos días.
En cuanto a los conocidos del fútbol argentino, ya sea por el presente o por el pasado, aparecen en la nómina definitiva Orlando Gill, Roberto "Gatito" Fernández, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Gustavo Velázquez, José Canale, Braian Ojeda, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Alejandro "Kaku" Romero Gamarra, Ramón Sosa, Alex Arce, Gabriel Ávalos y Miguel Almirón.
Alfaro realizó un gran trabajo al mando de la Selección de Paraguay, que clasificó directamente a la Copa del Mundo sin la necesidad del repechaje. Por ejemplo, la "Albirroja" derrotó a Argentina y a Brasil en el camino en las Eliminatorias sudamericanas y ahora irá por el batacazo. El inicio de su recorrido será en el Grupo D, que compartirá con el local Estados Unidos, Australia y Turquía.
La lista de la Selección de Paraguay para el Mundial 2026
Arqueros
- Roberto Fernández
- Orlando Gill
- Gastón Olveira
Defensores
- Juan Cáceres
- Gustavo Velázquez
- Gustavo Gómez
- Junior Alonso
- José Canale
- Omar Alderete
- Alexandro Maidana
- Fabián Balbuena
Mediocampistas
- Diego Gómez
- Mauricio Magalhães
- Damián Bobadilla
- Brian Ojeda
- Andrés Cubas
- Matías Galarza
- Alejandro Romero Gamarra
Delanteros
- Gustavo Caballero
- Ramón Sosa
- Alex Arce
- Isidro Pitta
- Gabriel Ávalos
- Miguel Almirón
- Julio Enciso
- Antonio Sanabria
El fixture de Paraguay en el Mundial 2026
Fase de Grupos - Grupo D:
- Estados Unidos vs. Paraguay
- Fecha: Viernes 12 de junio.
- Hora: 21 (hora de Paraguay).
- Estadio: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) (California).
- Turquía vs. Paraguay
- Fecha: Viernes 19 de junio.
- Hora: 00:00 (medianoche del viernes al sábado 20 de junio, hora de Paraguay).
- Estadio: Estadio Bahía de San Francisco (Levi's Stadium) (California).
- Paraguay vs. Australia
- Fecha: Jueves 25 de junio.
- Hora: 22 (hora de Paraguay).
- Estadio: Estadio Bahía de San Francisco (Levi's Stadium) (California).
Los últimos amistosos de Paraguay antes del Mundial
|Fecha
|Rival
|Resultado / Condición
|Sede / Estadio
|27 de marzo de 2026
|Grecia
|Ganó 1-0
|Atenas, Grecia.
|31 de marzo de 2026
|Marruecos
|Perdió 1-2
|Estadio Bollaert-Delelis, Lens (Francia).
|5 de junio de 2026
|Nicaragua
|Por disputarse (19:15 de Paraguay)
|Defensores del Chaco, Asunción.