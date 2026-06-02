DT Montella apuesta por la experiencia en convocatoria de Turquía para el Mundial

02 de junio, 2026 | 12.26

​El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, dio a conocer el ‌martes la ‌convocatoria para el Mundial, en la que ha incluido a los experimentados Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürköğlu y Barış Alper Yılmaz para liderar el ​equipo.

El centrocampista ⁠del Sporting de Braga Demir ‌Ege Tiknaz se quedó ⁠fuera, ya que ⁠Montella se decantó por Kaan Ayhan, del Galatasaray, y Salih Ozcan, del ⁠Borussia Dortmund.

En ataque, Aral ​Simsir, el Jugador de ‌la Temporada de ‌la liga danesa, quedó fuera ⁠del plantel, en el que sí fue incluido Irfan Can Kahveci.

Turquía está encuadrada en ​el Grupo ‌D del Mundial y se enfrentará a Australia en su primer partido, antes de medirse a Paraguay ⁠y a la coanfitriona Estados Unidos.

A continuación, la nómina:

Porteros: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahçe), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Defensas: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahçe), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli ‌Saudi), Mert Muldur (Fenerbahçe), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

Centrocampistas: Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milán), Ismail Yuksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun ‌Kökçü (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Delanteros: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht ‌de Fráncfort), ⁠Deniz Gül (Oporto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem ​Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oguz Aydin (Fenerbahçe), Yunus Akgun (Galatasaray)

Con información de Reuters

