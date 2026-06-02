DT Montella apuesta por la experiencia en convocatoria de Turquía para el Mundial

El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, dio a conocer el martes la convocatoria para el Mundial, en la que ha incluido a los experimentados Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürköğlu y Barış Alper Yılmaz para liderar el equipo.
El centrocampista del Sporting de Braga Demir Ege Tiknaz se quedó fuera, ya que Montella se decantó por Kaan Ayhan, del Galatasaray, y Salih Ozcan, del Borussia Dortmund.
En ataque, Aral Simsir, el Jugador de la Temporada de la liga danesa, quedó fuera del plantel, en el que sí fue incluido Irfan Can Kahveci.
Turquía está encuadrada en el Grupo D del Mundial y se enfrentará a Australia en su primer partido, antes de medirse a Paraguay y a la coanfitriona Estados Unidos.
A continuación, la nómina:
Porteros: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahçe), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
Defensas: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahçe), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahçe), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
Centrocampistas: Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milán), Ismail Yuksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
Delanteros: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht de Fráncfort), Deniz Gül (Oporto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oguz Aydin (Fenerbahçe), Yunus Akgun (Galatasaray)
Con información de Reuters