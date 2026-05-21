Trump promete que EEUU recuperará el uranio de Irán

El presidente de Estados Unidos, Trump, y el administrador de la EPA, Zeldin, hacen un anuncio en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌prometió el ‌jueves que su país recuperará las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, a pesar de las declaraciones de Teherán en las ​que afirma ⁠que no entregará dicho ‌material.

"Lo conseguiremos. No ⁠lo necesitamos, no ⁠lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de conseguirlo, pero no ⁠vamos a dejar que ​se lo queden", ‌dijo Trump a ‌periodistas en la Casa Blanca.

Se ⁠cree que Irán posee alrededor de 900 libras de uranio altamente enriquecido, ​que ‌según Trump fue enterrado por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel hace casi ⁠un año.

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La recuperación del uranio forma parte del objetivo central de la guerra de Trump contra Irán: que no se permita a Teherán desarrollar ‌un arma nuclear.

El líder supremo de Irán emitió una directiva según la cual el uranio del país, casi apto ‌para armas, no debe enviarse al extranjero, informaron a Reuters ‌dos ⁠fuentes iraníes de alto rango.

Con información de Reuters