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Trump promete que EEUU recuperará el uranio de Irán

21 de mayo, 2026 | 14.15

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌prometió el ‌jueves que su país recuperará las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, a pesar de las declaraciones de Teherán en las ​que afirma ⁠que no entregará dicho ‌material.

"Lo conseguiremos. No ⁠lo necesitamos, no ⁠lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de conseguirlo, pero no ⁠vamos a dejar que ​se lo queden", ‌dijo Trump a ‌periodistas en la Casa Blanca.

Se ⁠cree que Irán posee alrededor de 900 libras de uranio altamente enriquecido, ​que ‌según Trump fue enterrado por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel hace casi ⁠un año.

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La recuperación del uranio forma parte del objetivo central de la guerra de Trump contra Irán: que no se permita a Teherán desarrollar ‌un arma nuclear.

El líder supremo de Irán emitió una directiva según la cual el uranio del país, casi apto ‌para armas, no debe enviarse al extranjero, informaron a Reuters ‌dos ⁠fuentes iraníes de alto rango.

Con información de Reuters

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