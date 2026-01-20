Arcor lanzará una versión XL de uno de sus alfajores más aclamados: cuál es

La compañía Arcor anunció el lanzamiento de una versión “XL” de uno de sus productos más elegidos: el alfajor Bon o Bon blanco. La golosina sumará una dos capas de sabor con su inconfundible crema de maní y chocolate blanco.
Cómo es el nuevo alfajor tripe de Bon o Bon
El nuevo producto trae una versión más contundente de uno de los alfajores más elegidos por los consumidores. A diferencia del Bon o Bon de chocolate blanco clásico, su versión tripe contará con tres galletitas, rellenas de la crema de maní inconfundible de Arcor. Eso sí, tendrá su baño de chocolate blanco clave, que le aporta una textura cremosa y se deshace en la boca.
Así, el nuevo alfajor trae más de la gran combinación entre lo dulce y salado del chocolate y del maní, especial en esta versión. En concreto, cada uno tendrá un contenido neto de 60 gramos, lo que lo vuelve una opción fuerte dentro de la categoría.
A dónde estará disponible el nuevo alfajor
El alfajor Bon o Bon blanco triple ya se encuentra disponible en kioscos, autoservicios y supermercados de toda la Argentina a un precio de $4543. El nuevo producto promete ser furor, ya que se basa en uno de los alfajores más elegidos por los argentinos.
MÁS INFO
¿Cuántos hexágonos contiene el nuevo alfajor?
El alfajor Bon o Bon blanco triple contiene cuatro hexágonos.
- Exceso en azúcares: significa que una parte importante de las calorías del alfajor proviene de azúcares agregados, es decir, tiene mucha más azúcar más allá de la que el alimento tendría de forma natural.
- Exceso en grasas totales: indica que el alfajor tiene una cantidad elevada de grasas en relación con su valor calórico total. Esto incluye todas las grasas del producto: las del relleno, el baño de chocolate y la masa.
- Exceso en grasas saturadas: una parte importante de esas grasas son saturadas, las que suelen provenir de manteca, grasas animales o aceites sólidos.
- Exceso en calorías: significa que el alfajor tiene un alto aporte energético y que esas calorías provienen, en gran parte, de azúcares y/o grasas. Es una advertencia sobre la densidad calórica del producto.