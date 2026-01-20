Arcor lanzará una versión XL de uno de sus alfajores más aclamados: cuál es

La compañía Arcor anunció el lanzamiento de una versión “XL” de uno de sus productos más elegidos: el alfajor Bon o Bon blanco. La golosina sumará una dos capas de sabor con su inconfundible crema de maní y chocolate blanco.

Cómo es el nuevo alfajor tripe de Bon o Bon

El nuevo producto trae una versión más contundente de uno de los alfajores más elegidos por los consumidores. A diferencia del Bon o Bon de chocolate blanco clásico, su versión tripe contará con tres galletitas, rellenas de la crema de maní inconfundible de Arcor. Eso sí, tendrá su baño de chocolate blanco clave, que le aporta una textura cremosa y se deshace en la boca.

El alfajor Bon o Bon de chocolate blanco cuenta $4543

Así, el nuevo alfajor trae más de la gran combinación entre lo dulce y salado del chocolate y del maní, especial en esta versión. En concreto, cada uno tendrá un contenido neto de 60 gramos, lo que lo vuelve una opción fuerte dentro de la categoría.

A dónde estará disponible el nuevo alfajor

El alfajor Bon o Bon blanco triple ya se encuentra disponible en kioscos, autoservicios y supermercados de toda la Argentina a un precio de $4543. El nuevo producto promete ser furor, ya que se basa en uno de los alfajores más elegidos por los argentinos.

¿Cuántos hexágonos contiene el nuevo alfajor?

El alfajor Bon o Bon blanco triple contiene cuatro hexágonos.