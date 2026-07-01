Formosa impulsa la producción local con una nueva edición del Festival Regional del Alfajor: cuándo y donde se realizará

El Gobierno de Formosa lanzó oficialmente la tercera edición del Festival Regional del Alfajor, que se realizará los días 10, 11 y 12 de julio en el Galpón "G" del Paseo Costanero de la ciudad capital. De esta forma, la Provincia volverá a reunir a productores de distintos puntos de la región en un espacio pensado para promover el desarrollo emprendedor, la producción local y el turismo.

La propuesta, organizada por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas junto con la Subsecretaría de Empleo, tendrá la participación de 31 alfajoreros: 17 de la ciudad de Formosa, seis del interior provincial, siete provenientes de Chaco y Corrientes y un expositor de la República del Paraguay, consolidando el crecimiento que el festival ha experimentado desde su primera realización.

Durante el acto de lanzamiento este miércoles, autoridades provinciales y productores destacaron el impacto que la iniciativa genera sobre la economía regional y el posicionamiento de Formosa como destino turístico y gastronómico.

Un evento que impulsa el talento local y el turismo

En diálogo con medios locales, la ministra de Turismo, Silvia Segovia, sostuvo que el festival fortalece al sector gastronómico y permite "mostrar todo el talento de nuestros emprendedores locales". Asimismo, destacó que el crecimiento de la propuesta permitió ampliar la participación de expositores y convocar visitantes de distintos puntos de la región. En ese sentido, invitó a la comunidad a participar de "esta fiesta tan importante".

La funcionaria también señaló que el perfil del turismo cambió en los últimos años: "Sabemos que ha cambiado el paradigma de los visitantes, ya no se busca paisaje y naturaleza, sino vivir experiencias auténticas, como en este caso, a través del alfajor formoseño". Además, consideró que el festival potenciará la producción local y "sin dudas, nos ubicará en el escenario competitivo de la región NEA, países vecinos y el Litoral".

Más oportunidades para emprendedores y productores

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, resaltó las oportunidades que el festival genera para los pequeños productores del rubro. "Gracias a un Estado presente, como el que tiene la provincia de Formosa, ellos pueden desarrollar todo su conocimiento culinario de un producto tan requerido", afirmó.

A su turno, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, adelantó que el viernes 10 de julio se desarrollará el concurso que distinguirá a los mejores alfajoreros de Formosa. Explicó que los productos serán evaluados por un equipo de profesionales, entre ellos escribanos, con el objetivo de garantizar la transparencia del certamen.

Vicentín también anunció la puesta en marcha del "Alfajómetro", una propuesta digital que permitirá al público elegir su alfajor favorito mediante una votación a través de una página web. "El público podrá elegir cuál es su alfajor favorito a través de una votación que se extenderá toda la semana, cerrando el viernes 17 de julio", indicó.

Además de la exposición de alfajores, el festival contará con más de 120 emprendedores de distintos rubros distribuidos en diez sectores temáticos, ampliando la oferta para quienes visiten el predio durante las tres jornadas. La funcionaria agregó que el evento ofrecerá espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia, con una programación que se extenderá diariamente desde las 16 horas hasta la medianoche.

Finalmente, destacó que el Festival Regional del Alfajor se desarrollará el fin de semana previo al inicio del receso invernal, por lo que representa "una apuesta grande para los emprendedores y el turismo de Formosa", que fortalece el movimiento económico y consolidando al evento como uno de los principales atractivos del calendario provincial.