Alex Saab, empresario aliado de Maduro, se declara inocente de cargos presentados por EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Alex Saab junto a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

Por Luc ​Cohen

NUEVA YORK, 24 jul (Reuters) - Alex Saab, un empresario colombiano ‌y antiguo ‌aliado del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró inocente el viernes de los cargos de lavado de dinero presentados por Estados Unidos.

• ​Los ⁠abogados de Saab presentaron la ‌declaración de no culpabilidad ⁠en su ⁠nombre durante una audiencia en un tribunal federal de Miami, informó ⁠a Reuters el abogado ​defensor Joseph Schuster.

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• ‌Venezuela deportó a Saab ‌en mayo para que ⁠enfrentara los cargos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en Caracas ​en ‌enero.

• La Fiscalía Federal de Miami acusa a Saab de robar millones de dólares de un ⁠programa de asistencia social destinado a comprar alimentos para venezolanos y de transferir parte de las ganancias ilícitas a cuentas bancarias estadounidenses.

• Esta no es ‌la primera vez que Saab se enfrenta a cargos penales en Estados Unidos. En 2020, fue detenido en Cabo Verde ‌y luego trasladado a ese país.

• El entonces presidente Joe ‌Biden le ⁠concedió un indulto en 2023 a cambio ​de la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela.

Con información de Reuters