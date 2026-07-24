Alex Saab, empresario aliado de Maduro, se declara inocente de cargos presentados por EEUU

Por Luc Cohen
NUEVA YORK, 24 jul (Reuters) - Alex Saab, un empresario colombiano y antiguo aliado del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró inocente el viernes de los cargos de lavado de dinero presentados por Estados Unidos.
• Los abogados de Saab presentaron la declaración de no culpabilidad en su nombre durante una audiencia en un tribunal federal de Miami, informó a Reuters el abogado defensor Joseph Schuster.
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• Venezuela deportó a Saab en mayo para que enfrentara los cargos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en Caracas en enero.
• La Fiscalía Federal de Miami acusa a Saab de robar millones de dólares de un programa de asistencia social destinado a comprar alimentos para venezolanos y de transferir parte de las ganancias ilícitas a cuentas bancarias estadounidenses.
• Esta no es la primera vez que Saab se enfrenta a cargos penales en Estados Unidos. En 2020, fue detenido en Cabo Verde y luego trasladado a ese país.
• El entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto en 2023 a cambio de la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela.
Con información de Reuters