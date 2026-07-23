Tormenta tropical Bertha se adentra en tierra cerca de la frontera entre Texas y Luisiana: NHC

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU informó el jueves que la tormenta tropical Bertha se había adentrado en tierra firme cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, a unos 121 km de Galveston, Texas.
El servicio meteorológico estadounidense indicó que la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h y que estaba provocando fuertes lluvias en algunas zonas de la costa de Texas.
El NHC añadió que se espera que Bertha se debilite gradualmente y se disipe en un día más o menos.
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Hay una advertencia de tormenta tropical en vigor para la costa del Golfo, desde Morgan City (Luisiana) hasta Sargent (Texas).
El miércoles, Bertha tocó tierra en la parroquia de St. Bernard, en Luisiana, antes de desplazarse hacia el sur y el oeste a lo largo de la costa.
Chevron declaró a principios de esta semana que había suspendido la producción en sus instalaciones de Petronius y evacuado al personal de la plataforma como medida de precaución.
BP anunció el jueves que está reincorporando al personal no esencial a sus plataformas Thunder Horse y Na Kika, tras haberlo retirado a modo de precaución a principios de semana.
(Reportaje de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en español por Juana Casas)