Tormenta tropical Bertha se adentra en tierra cerca de la frontera entre Texas y Luisiana: NHC

Imágenes satelitales muestran la tormenta Bertha tocando tierra en Luisiana.

​El Centro Nacional de Huracanes de EEUU informó el ‌jueves que la ‌tormenta tropical Bertha se había adentrado en tierra firme cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, a unos 121 km de Galveston, Texas.

El ​servicio meteorológico ⁠estadounidense indicó que la tormenta ‌tenía vientos máximos sostenidos ⁠de 75 km/h ⁠y que estaba provocando fuertes lluvias en algunas zonas de la ⁠costa de Texas.

El NHC ​añadió que se espera ‌que Bertha se ‌debilite gradualmente y se disipe ⁠en un día más o menos.

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Hay una advertencia de tormenta tropical en vigor para ​la ‌costa del Golfo, desde Morgan City (Luisiana) hasta Sargent (Texas).

El miércoles, Bertha tocó tierra en la parroquia de St. Bernard, ⁠en Luisiana, antes de desplazarse hacia el sur y el oeste a lo largo de la costa.

Chevron declaró a principios de esta semana que había suspendido ‌la producción en sus instalaciones de Petronius y evacuado al personal de la plataforma como medida de precaución.

BP anunció el jueves ‌que está reincorporando al personal no esencial a sus plataformas Thunder Horse ‌y ⁠Na Kika, tras haberlo retirado a modo de ​precaución a principios de semana.

(Reportaje de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en español por Juana Casas)