La novela surcoreana que atrapa a todos: HBO Max y una opción perfecta para maratonear este finde

HBO Max tiene entre sus productos más vistos una serie surcoreana.

Una serie surcoreana es uno de los títulos con más reproducciones en la plataforma HBO Max, por su trama súper atrapante que la vuelve una opción perfecta para maratonear. Se trata de la tira de televisión dramática Bahar (Blooming Lady), adaptación turca de la ficción surcoreana Doctor Cha (2023).

La ficción se emitió a través de la pantalla de Show TV entre el 13 de febrero de 2024 y el 28 de diciembre de 2025 y su producción contó con un equipo actoral encabezado por Demet Evgâr en el rol protagónico, acompañada por Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak en los papeles principales. La propuesta narrativa de Bahar obtuvo un destacado recorrido internacional al articular un relato centrado en la capacidad de reinvención personal, la fortaleza interior y la resiliencia en la adultez.

La trama argumental sigue la trayectoria vital de Bahar, una mujer que dos décadas atrás tomó la determinación de interrumpir de manera definitiva su formación universitaria en la carrera de Medicina para abocarse de lleno a la crianza de sus hijos y a la gestión de las tareas del hogar. Sin embargo, su realidad da un giro drástico al recibir el diagnóstico de una afección de extrema gravedad que pone en riesgo inminente su vida.

Esta crisis de salud actúa como un detonante que impulsa a la protagonista a reevaluar sus prioridades, cuestionar el rol que ha asumido en el entorno familiar y tomar el control de su propio destino. De este modo, Bahar decide retomar la práctica médica y reingresar al exigente ámbito hospitalario, enfrentando los desafíos académicos, profesionales y personales que implica reiniciar su carrera profesional tras años de inactividad.

Bahar.

Elenco de la serie Bahar