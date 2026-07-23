Paritarias: cuáles son los gremios que reciben mayor aumento en agosto 2026

Aumentos en agosto confirmados

Las paritarias del segundo semestre comenzaron a mostrar una nueva dinámica, con acuerdos que combinan aumentos porcentuales, pagos retroactivos y sumas no remunerativas. En ese contexto, varios gremios cerraron incrementos que superan la inflación de junio, del 1,9%, y mejorarán los salarios que los trabajadores cobrarán durante agosto.

Entre los acuerdos más destacados aparecen los de los ferroviarios, los trabajadores de la industria de la Alimentación y el personal de Seguridad Privada, que concentran algunas de las recomposiciones salariales más importantes del mes.

Salarios con ferroviarios en agosto

Ferroviarios: aumento, retroactivos y bonos

Los trabajadores de Trenes Argentinos representados por La Fraternidad acordaron un esquema de recomposición salarial que incluye incrementos escalonados para compensar los meses sin actualizaciones durante el primer semestre.

El cronograma quedó conformado de la siguiente manera:

Abril: 1,7%.

Mayo: 1,5% más una suma no remunerativa de $40.000.

Junio: 2,4% y aumento del bono por presentismo al 45%.

Julio: 2,2%.

Agosto: 1,9% más una suma no remunerativa de $50.000.

Además, los trabajadores percibirán un retroactivo del 5,7% correspondiente a abril, mayo y junio, junto con la suma fija de $40.000 y las diferencias del aguinaldo.

Por su parte, la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la APDFA también firmaron un acuerdo que contempla un incremento acumulado del 8,03% desde julio sobre el salario bruto total y una suba adicional del 1,9% en agosto.

El convenio incorpora además:

Suma no remunerativa de $40.000.

Suma no remunerativa de $50.000.

Bono por presentismo de $65.000.

Pago extraordinario equivalente al 10,63% sobre las escalas de marzo, más diferencias del aguinaldo.

Salarios con aumento en agosto

Alimentación: aumento del 9% y suma extraordinaria

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) acordó una recomposición salarial para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 244/94.

El entendimiento establece:

Una suma no remunerativa de $120.000 correspondiente a mayo, junio y julio, que será abonada en dos cuotas.

correspondiente a mayo, junio y julio, que será abonada en dos cuotas. Un incremento del 9% sobre las escalas salariales desde agosto.

sobre las escalas salariales desde agosto. La renovación del convenio colectivo por un año.

Con este esquema, los trabajadores combinarán un aumento permanente sobre el salario básico con el pago de una suma extraordinaria.

Seguridad Privada: suba del 17,35% para el segundo semestre

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) fue uno de los primeros gremios en cerrar un acuerdo para todo el segundo semestre.

La paritaria contempla una mejora acumulada del 17,35%, distribuida en aumentos mensuales y pagos no remunerativos.

El cronograma es el siguiente:

Julio: 3,78% más $20.000.

Agosto: 2,31% más $30.000.

Septiembre: 2,85% más $50.000.

Octubre: 2,16% más $60.000.

Noviembre: 2,24% más $70.000.

Diciembre: 4,01% más $120.000.

Además, el acuerdo actualizó adicionales del convenio. El plus por asistencia pasó de $165.000 a $180.000, mientras que el viático aumentó de $498.000 a $545.000.

Otros gremios que también cerraron aumentos

Además de estos tres sectores, otros sindicatos acordaron incrementos por encima de la inflación de junio. Entre ellos se encuentran los estatales nacionales, que percibirán un aumento del 2,2% en los salarios de agosto, y los estatales bonaerenses, que alcanzaron una recomposición del 5% luego de retomar las negociaciones salariales.

Con una inflación mensual en desaceleración, la mayoría de las paritarias comenzó a incorporar acuerdos de mayor duración, junto con pagos extraordinarios y retroactivos destinados a reforzar el ingreso de los trabajadores durante el segundo semestre de 2026.