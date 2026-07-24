Trump amenazó a la Unión Europea con nuevos aranceles por las sanciones contra Google

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a la Unión Europea con la chance de nuevos aranceles a partir de la multa que Bélgica pretende aplicar sobre Google por infringir la ley de mercados digitales. Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Truth Social, en la que afirmó que los países del bloque pagarán "un precio muy alto por esta conducta ilegal" y "altamente antiética". Éstas sanciones se sumarán a los aranceles del 12,5% que ya había anunciado esta semana.

Desde el retorno del presidente Trump a la Casa Blanca, las relaciones entre su administración y la Unión Europea penden de un hilo constantemente, con provocaciones y mensajes tensos entre unos y otros sobre temas geopolíticos, particularmente desde el inicio de la guerra en Medio Oriente tras el ataque de Washington a Teherán. En ese marco, el bloque europeo le impuso dos multas millonarias a Google por "favorecer sus servicios propios" en su motor de búsqueda y por "impedir información sobre aplicaciones más baratas fuera de Google Play". La suma entre ambos cargos le valió una sanción por 890 millones de dólares, lo que para Estados Unidos representa una actitud "discriminatoria y desleal", según la Sección 301, un mecanismo propio de la Casa Blanca para investigar hechos considerados "perjudiciales" para el comercio norteamericano.

"La Unión Europea vuelve a las andadas y, como siempre, ¡ataca directamente a GRANDES empresas estadounidenses! Tras multar a Apple, sin motivo alguno, con 15.000 millones de dólares, a Meta con 3.000 millones, a Amazon con 2.500 millones y a muchas otras, nos acaban de informar de que Google, un grupo verdaderamente avanzado e impresionante, ha sido multado con otros 1.000 millones de dólares, sin explicación alguna. ¡Esto eleva el total de multas a Google a más de 18.000 millones de dólares!", escribió al principio de su mensaje en Truth el jefe de la Casa Blanca.

"Esta práctica ilegal y altamente discriminatoria comenzó a estos niveles durante el primer año de la administración del somnoliento Joe Biden, pero no va a continuar durante la administración Trump. Estados Unidos no es una "alcancía" para Europa, ¡ni lo permitiremos! Que esta verdad sirva para indicar que iniciaremos de inmediato una investigación (Sección 301) sobre la práctica de 'robar' a las empresas estadounidenses y, por ende, al contribuyente estadounidense", continuó el jefe de Estado norteamericano. Y concluyó: "La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente antiética, sobre la que les he advertido repetidamente. Las sanciones serán revocadas por completo y, prevemos, se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible".

La multa de la UE a Google, el detonante

La Comisión Europea impuso a Google multas por un total de 890 millones de euros tras concluir que la empresa favoreció sus propios servicios en el buscador e impidió que los desarrolladores de aplicaciones informaran a los usuarios sobre ofertas más económicas fuera de Google Play. Bruselas sostuvo que la compañía infringió la Ley de Mercados Digitales (DMA), una medida destinada a garantizar una competencia más equitativa entre las grandes plataformas tecnológicas, y le otorgó un plazo de 60 días para corregir esas prácticas, aunque deberá cumplir con el pago.

Donald Trump junto al presidente español, Pedro Sánchez, con quien mantuvo duros intercambios en los últimos meses.

La administración de Donald Trump respondió con el inicio de una investigación bajo la Sección 301, un mecanismo que permite evaluar si un país aplica medidas comerciales consideradas discriminatorias contra empresas estadounidenses y que puede derivar en aranceles u otras sanciones. Desde la Casa Blanca cuestionaron nuevamente la regulación europea sobre las grandes tecnológicas y recordaron las multas previas contra Apple, Meta, Amazon y la propia Google, al considerar que esas acciones "perjudican discriminatoriamente" a las compañías de Estados Unidos.