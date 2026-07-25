Hacerse las uñas en casa sin necesidad de gastar dinero en una manicura es posible con el paso a paso correcto. Si no podés o no querés pagar por hacerte las manos todos los meses, aprender estos trucos de la manicuría para hacerte las uñas vos misma en casa puede ser una muy buena opción.
En este tutorial vas a poder aprender cómo quitarte las cutículas y dejarlas perfectas, además de limarlas y cortarlas. Vas a necesitar algunos elementos básicos, como una lima, un alicate, un palito de naranjo, una pinza para quitar las cutículas, quitaesmalte, algodón, agua y jabón. Si querés pintarlas, elegí el esmalte que te guste.
Idealmente, se recomienda que antes de aplicar el esmalte de tu preferencia apliques una base fortalecedora. Luego sí podés aplicar el color que te guste, y por último, te conviene sellar todo con un top coat (esmalte transparente brilloso). Si no tenés alguno de estos elementos, podés saltearte algún paso. Este paso a paso fue compartido por Ghislaine, creadora de contenido beauty, y es muy fácil de hacer en casa.
Cómo hacerse las uñas en casa: el tutorial completo para no gastar de más
Paso 1
Si tenés esmalte puesto, quitátelo con quitaesmalte.
Paso 2
Mezclar en un recipiente un poco de agua tibia con jabón de avena o el que tengas. Sumergí tus manos durante 10 minutos. Esto es para aflojar las cutículas.
Paso 3
Pasado ese tiempo, con un palito de naranjo, empezá a aflojar la cutícula.
Paso 4
Limpiate debajo de las uñas también con el palito de naranjo y luego procedé a cortarlas con un alicate.
Paso 5
Con una pincita especial para cutículas, cortalas ahora que están flojas, con mucho cuidado de no lastimarte.
Paso 6
Limalas según la forma que te guste, ya sea almendradas o cuadradas.
Paso 7
Pasate nuevamente un algodón con quitaesmalte y volvé a sumergir tus manos en el agua tibia.
Paso 8
Pintate las uñas con una base endurecedora para que te crezcan más fuertes. Si querés, cuando se seque podés ponerte un esmalte con color y un brillo top coat para finalizar. ¡Listo!