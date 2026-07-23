Las previsiones de ventas y ganancias de Intel superan las expectativas; eleva la inversión por la IA

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Intel

Por Anhata Rooprai y ​Stephen Nellis

23 jul (Reuters) - Intel pronosticó el jueves ganancias e ingresos trimestrales superiores a las previsiones y aumentó sus ‌planes de inversión para ‌los próximos dos años, ya que la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial está incrementando la demanda de sus unidades centrales de procesamiento (CPU).

Las acciones de Intel, que habían cerrado el jueves con una caída del 2,3%, se disparaban más de un 8% en las operaciones fuera de horario.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ​compañía prevé ingresos ⁠para el tercer trimestre de entre 15.800 millones a 16.800 ‌millones de dólares, que se compara con la ⁠estimación promedio de los analistas de ⁠15.100 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

Se espera que la ganancia ajustada sea de 38 centavos por acción, más ⁠que las estimaciones de los analistas de 27 centavos.

Intel ​se está beneficiando del auge de lo ‌que se conoce como "agentes de IA", ‌en la que sistemas autónomos realizan tareas como la ⁠programación informática para los usuarios.

En el el segundo trimestre, finalizado el 27 de junio, las ventas de Intel aumentaron un 25,4%, a 16.130 millones de dólares, y la ganancia ajustada ​fue de ‌42 centavos por acción, lo que se compara con las estimaciones de 14.420 millones de dólares y 21 centavos por acción.

El margen bruto ajustado se situó en el 41,8%, frente a las estimaciones del 38,8%.

El ⁠giro hacia los agentes de IA ha impulsado la demanda de CPU para centros de datos. Los directivos de Intel dijeron a principios de este año que esto les había pillado desprevenidos, ya que la demanda superaba la capacidad de la empresa para fabricar los chips.

En una entrevista, el presidente financiero, David Zinsner, dijo a ‌Reuters que el auge de la demanda ha llevado a Intel a elevar su previsión de inversión de capital para este año de 18.000 millones de dólares a 20.000 millones.

Zinsner señaló además que Intel espera que la inversión de capital también "aumente de forma ‌significativa el año que viene".

"Esto es una señal de la confianza que existe en torno a las oportunidades de crecimiento del negocio", ‌dijo Zinsner. Agregó ⁠que Intel ha firmado una serie de acuerdos a largo plazo con clientes para CPU de ​centros de datos y chips especializados denominados XPU.

Con información de Reuters