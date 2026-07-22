Hutíes de Yemen afirman haber atacado dos petroleros saudíes

Los hutíes ​de Yemen afirmaron el jueves que habían llevado a cabo una operación militar contra dos petroleros saudíes, ‌y los informes de ‌seguridad marítima indicaron que uno de los buques mencionados por el grupo, el "Encelia", había sido alcanzado en el Mar Rojo.

Los hutíes identificaron los dos petroleros como el "ENCELIA" y el "LAYLA", y afirmaron que habían violado un bloqueo naval impuesto por el grupo, alineado con Irán, a Arabia Saudita. Los ​hutíes afirmaron que ⁠atacaron los petroleros con varios misiles balísticos y de ‌crucero.

Una fuente de seguridad marítima indicó que el "Encelia" ⁠había transmitido una llamada de socorro ⁠por VHF, en la que informaba que había sido alcanzado por un misil mientras operaba en los límites exteriores del ⁠puerto de Jizan, en Arabia Saudita, en el ​mar Rojo, y que estaba en llamas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ‌grupo británico de gestión de ‌riesgos marítimos Vanguard señaló que el petrolero ENCELIA, con ⁠pabellón saudí, fue alcanzado por un proyectil desconocido en su costado de estribor a unas 70 millas náuticas al suroeste de Al Shuqaiq (Arabia Saudita ) a las 2000 GMT.

La Agencia ​de Operaciones ‌Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) indicó que había recibido un informe sobre un incidente en la misma zona, en el que el capitán de un petrolero informaba que había sido alcanzado por un ⁠proyectil que había provocado un incendio a bordo, contra el que la tripulación estaba luchando.

La UKMTO señaló que no se habían registrado víctimas ni impacto medioambiental.

No quedó claro de inmediato si el informe de la UKMTO se refería al Encelia, aunque la ubicación y los detalles coincidían con el informe de Vanguard.

Vanguard ‌señaló que, según se había informado, los hutíes habían reivindicado el ataque, además de afirmar que habían alcanzado un segundo buque, el LAYLA, lo cual, según indicaba, seguía sin confirmarse.

La fuente de seguridad marítima indicó que, por el momento, no ‌se disponía de más información sobre víctimas, el estado de la tripulación, la magnitud de los daños ni ningún impacto medioambiental.

Los hutíes ‌anunciaron el ⁠lunes que estaban imponiendo un bloqueo naval a Arabia Saudita en el mar Rojo, una medida que ​amenaza con perturbar el suministro energético mundial más allá del Golfo.

Con información de Reuters