Aumento jubilados julio 2026: de cuánto será la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,15% para jubilados y pensionados para el mes de julio 2026. A través de la resolución 186/2026, indicaron que ahora el haber mínimo será de $411.989,33, incremento que va de la mano con la última cifra de inflación comunicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que fue de un 2,1% para mayo.

A este monto hay que sumarle el bono extraordinario de $70.000 que se otorga cada mes y que ha quedado congelado en ese número desde marzo de 2024. Es decir que el número final a cobrar en julio 2026 para jubilados de la mínima será de $481.989,33.

Por otro lado, este mes, la jubilación más alta quedará en $2.772.298,06. Asimismo, el organismo previsional dispuso, mediante la resolución 186/2026, un aumento del mismo porcentaje para beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber quedará en $329.591,46; y para las Pensiones no contributivas. En este caso, el monto a cobrar será $288.251,36

En julio de 2026, las personas que cobran asignaciones familiares también recibirán su haber con un aumento del 2,15%.

Cronograma de pagos para las jubilaciones mínimas y máximas en julio de 2026

Como cada mes, ANSES dispuso el calendario de pagos organizado por el último número del DNI de cada beneficiario, jubilado o pensionado.

En el caso de aquellas personas que perciben una jubilación mínima, las fechas de pago son:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

En tanto para aquellas jubilaciones que superan el haber mínimo, las fechas de cobro por parte de ANSES son: