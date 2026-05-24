Un ataque ruso con misiles y drones contra Kiev deja cuatro muertos

Una explosión ilumina el cielo sobre la ciudad durante un ataque con misiles y drones rusos, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev

Rusia lanzó ​el domingo una oleada masiva de misiles y drones contra Kiev, la capital de Ucrania, causando la muerte de cuatro personas en la ciudad y sus alrededores ‌y dejando decenas de heridos, según ‌informaron las autoridades.

Las explosiones retumbaron en Kiev poco después de la 1 de la madrugada (2200 GMT del sábado), tras una advertencia de la Fuerza Aérea de Ucrania en su canal de Telegram de que Rusia podría lanzar un misil balístico hipersónico Oreshnik.

La Fuerza Aérea no respondió a una solicitud de comentarios sobre si algún Oreshnik había alcanzado algún objetivo durante el ataque.

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El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que dos personas habían fallecido y otras ​56 habían resultado heridas ⁠en los ataques contra la ciudad, 30 de las cuales fueron hospitalizadas. Se registraron ‌algunos daños en la histórica Plaza de la Independencia de la ciudad.

"Ha ⁠sido una noche terrible para Kiev", dijo Klitschko en ⁠un mensaje de Telegram desde el lugar de uno de los ataques. "En estos momentos, los equipos de rescate están apagando incendios y retirando escombros. Los médicos están prestando asistencia a ⁠las víctimas."

Muchos residentes buscaron refugio durante la noche en las estaciones de metro ​de la ciudad. Nataliia Zvarych, de 62 años, dijo que ‌se había apresurado a acudir a su estación ‌local cuando las explosiones comenzaron a sacudir la ciudad.

"Fue aterrador, daba miedo", dijo. "Llevamos ⁠aquí sentados más de tres horas, escuchando las explosiones allá arriba."

El jefe de la administración militar de la ciudad dijo que más de 40 lugares de la ciudad habían sufrido daños.

Se han registrado ataques en otras partes de Ucrania. Otras dos personas murieron y nueve ​resultaron heridas en ‌ataques en la región de Kiev, en los alrededores de la capital, informó el gobernador regional, Mykola Kalashnyk.

EL AMANECER REVELA LOS DAÑOS

Al salir el sol, el humo negro de varios incendios se extendía por el horizonte, dejando un olor acre en algunas zonas de la ciudad. Los bomberos utilizaban mangueras para apagar ⁠las llamas en los edificios dañados, mientras que los equipos de rescate evacuaban a los heridos.

Las imágenes mostraban que la fachada de un edificio residencial de cinco plantas se había derrumbado. Las autoridades informaron de daños en oficinas, tiendas, almacenes y el vestíbulo de una estación de metro.

El presidente Volodímir Zelenski había advertido el sábado de que Rusia estaba preparando un ataque contra Ucrania utilizando el misil Oreshnik, basándose en información de los servicios de inteligencia de Ucrania, Estados ‌Unidos y Europa.

Rusia ya ha atacado Ucrania en dos ocasiones con el Oreshnik, un misil con un alcance de varios miles de kilómetros y capaz de transportar una ojiva nuclear. El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha jactado de que es imposible de interceptar debido a su velocidad, que, según se informa, supera en más de diez veces la velocidad del sonido.

La advertencia ‌de Zelenski se produjo después de que Putin ordenara a sus fuerzas armadas preparar opciones de represalia contra Ucrania por un ataque con drones contra una residencia de estudiantes en la región de ‌Lugansk, ocupada por Rusia, ⁠en el este de Ucrania, el viernes.

El ejército ucraniano negó las acusaciones y dijo que había atacado una unidad de mando de drones rusos.

La ​vecina Polonia activó su aviación militar durante los ataques del domingo, pero no se detectaron violaciones de su espacio aéreo, según el ejército polaco.

Con información de Reuters