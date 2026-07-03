Hamilton marca el mejor tiempo en la única sesión de entrenamientos de Silverstone

El Ferrari de Lewis Hamilton durante los entrenamientos para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, en el Circuito de Silverstone, Reino Unido.

El Ferrari de Lewis Hamilton fue el más rápido el viernes en la única ‌sesión de entrenamientos para ‌el Gran Premio de Gran Bretaña, mientras que el actual líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, Kimi Antonelli, superó a su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

Hamilton, siete veces campeón del mundo, marcó el tono desde el principio en un soleado fin de ​semana en Silverstone ⁠con una mejor vuelta de un minuto y 29,260 ‌segundos, 0,213 más rápida que la llamativa ⁠marca anterior del italiano Antonelli, ⁠de 19 años, lo que supone una auténtica declaración de intenciones.

El piloto británico ha ganado un récord de nueve ⁠veces en el antiguo aeródromo donde se inició ​el campeonato en 1950, y otra victoria ‌el domingo supondría la número ‌250 de Ferrari en la F1. La carrera ⁠promete ser el Gran Premio de Gran Bretaña más multitudinario hasta la fecha, con una asistencia prevista de 565.000 espectadores.

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Charles Leclerc, de Ferrari, fue el tercero ​más rápido, ‌a 0,599 de Hamilton, mientras que Russell quedó cuarto, 0,678 más lento que su compatriota y excompañero de equipo.

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, de Red Bull, fue sexto ⁠entre los McLaren de Oscar Piastri y el ganador del año pasado y vigente campeón mundial, Lando Norris, quien cuenta con su propio "Landostand" repleto de seguidores.

Isack Hadjar, de Red Bull, fue octavo en la tabla de tiempos, por delante de Nico Hülkenberg, de Audi —que el año pasado logró el ‌tercer puesto, su primer podio de su carrera—, y de Liam Lawson, de Racing Bulls, que completó el top 10.

La sesión de entrenamientos fue la única del fin de semana. Más tarde en el día se disputará una ‌carrera de clasificación para el sprint del sábado, cuando también se disputará la clasificación habitual para el Gran Premio del ‌domingo.

Antonelli, ganador ⁠de cinco carreras consecutivas hasta que Hamilton puso fin a esa racha en España el ​mes pasado, cuenta con una ventaja de 40 puntos sobre Russell tras ocho rondas, mientras que Hamilton se encuentra a seis puntos más.

(Editado en español por Carlos Serrano)