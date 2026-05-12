Quién es la hija de Ricardo Arjona: así es Adria Arjona

Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona.

Adria Arjona comenzó a ganar cada vez más notoriedad en el mundo del espectáculo internacional. Aunque durante años fue conocida principalmente por ser la hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona y de la actriz puertorriqueña Leslie Torres, comenzó a trazar una carrera que no para de avanzar. Que su padre sea una leyenda no es algo fácil de sobrellevar cuando se trata de trazar el camino propio, un desafío que tuvo desde muy joven.

En los últimos meses, su nombre volvió a instalarse con fuerza en los medios internacionales, especialmente por su presente profesional, que la coloca como una persona cada vez más reconocida. Sin embargo, detrás de la exposición mediática, Adria viene construyendo desde hace tiempo un recorrido sólido, en el que se impone más allá de la sombra de su papá.

La carrera y a qué se dedica Adria Arjona

Adria Arjona es actriz y desde hace varios años se consolida en la industria cinematográfica estadounidense. Nació en Puerto Rico en 1992 y pasó parte de su infancia entre distintos países debido a la carrera artística de su padre. Con el tiempo decidió enfocarse en la actuación y se mudó a Nueva York para estudiar en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute, una de las escuelas más reconocidas de formación actoral.

Adria Arjona brilla como actriz.

Lejos de apoyarse únicamente en la fama de Ricardo Arjona, la actriz comenzó desde abajo. Durante sus primeros años en Estados Unidos trabajó como camarera mientras realizaba castings y audiciones para conseguir oportunidades en cine y televisión. Poco a poco empezó a obtener pequeños papeles hasta lograr proyectos de mayor visibilidad.

Su crecimiento artístico se consolidó gracias a participaciones en series y películas de gran repercusión internacional. Formó parte de producciones como True Detective, Morbius, Andor y Hit Man, donde consiguió destacarse por su versatilidad y presencia en pantalla. Especialmente con Andor, la serie derivada del universo Star Wars, Adria logró posicionarse entre las actrices latinas con mayor proyección en Hollywood.

La relación con Jason Momoa y la reacción de Ricardo Arjona

La vida sentimental de Adria Arjona tomó repercusión mundial cuando se confirmó su relación con Jason Momoa, el actor que alcanzó fama global por interpretar a Aquaman. Los rumores comenzaron luego de que ambos compartieran proyectos laborales y terminaron de explotar cuando el actor publicó imágenes junto a ella durante un viaje por Japón.

Adria Arjona y Jason Momoa.

Antes de este romance, Adria había estado casada con el abogado puertorriqueño Edgardo Canales, de quien se separó en 2023. Meses después comenzó su vínculo con Momoa, una relación que rápidamente despertó la atención de los medios y de los seguidores de ambos artistas. En medio de la repercusión internacional, Ricardo Arjona fue consultado sobre el noviazgo de su hija y sobre la posibilidad de un futuro casamiento entre la actriz y el protagonista de Aquaman. Fiel a su estilo reservado, el cantante evitó profundizar demasiado y respondió que la relación “es asunto de ellos”, dejando en claro que prefiere mantenerse al margen de las decisiones personales de Adria.