La UE acuerda imponer sanciones contra los colonos violentos de Cisjordania

FOTO DE ARCHIVO. Un colono israelí coloca una bandera israelí en Sa-Nur, en Cisjordania ocupada por Israel

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea llegaron ‌el lunes a ‌un acuerdo sobre nuevas sanciones dirigidas contra los colonos israelíes violentos en el territorio ocupado de Cisjordania, así como contra figuras destacadas de Hamás, dijo la jefa de ​política exterior ⁠de la Unión Europea, Kaja Kallas.

El ‌paquete de sanciones, dirigido ⁠contra tres colonos y ⁠cuatro organizaciones de colonos cuyas identidades aún no se han revelado públicamente, ⁠había sido bloqueado durante meses por ​el anterior Gobierno húngaro, ‌que perdió las ‌elecciones el mes pasado.

Los Gobiernos europeos ⁠han expresado su preocupación por el aumento de las denuncias de actos violentos de colonos contra ​palestinos ‌en Cisjordania.

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"Ya era hora de que pasáramos del estancamiento a la acción", dijo Kallas en una publicación en la red ⁠social X. "El extremismo y la violencia acarrean consecuencias", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo en X que la UE había "decidido, de manera arbitraria y política, imponer sanciones a ciudadanos ‌y entidades israelíes por sus opiniones políticas y sin ningún fundamento".

"Igualmente indignante es la inaceptable comparación que la Unión Europea ha decidido establecer entre ‌los ciudadanos israelíes y los terroristas de Hamás. Se trata de una equivalencia ‌moral completamente ⁠distorsionada", añadió.

No hubo una respuesta inmediata por parte de ​Hamás.

Con información de Reuters