La UE acuerda imponer sanciones contra los colonos violentos de Cisjordania

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea llegaron el lunes a un acuerdo sobre nuevas sanciones dirigidas contra los colonos israelíes violentos en el territorio ocupado de Cisjordania, así como contra figuras destacadas de Hamás, dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.
El paquete de sanciones, dirigido contra tres colonos y cuatro organizaciones de colonos cuyas identidades aún no se han revelado públicamente, había sido bloqueado durante meses por el anterior Gobierno húngaro, que perdió las elecciones el mes pasado.
Los Gobiernos europeos han expresado su preocupación por el aumento de las denuncias de actos violentos de colonos contra palestinos en Cisjordania.
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"Ya era hora de que pasáramos del estancamiento a la acción", dijo Kallas en una publicación en la red social X. "El extremismo y la violencia acarrean consecuencias", añadió.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo en X que la UE había "decidido, de manera arbitraria y política, imponer sanciones a ciudadanos y entidades israelíes por sus opiniones políticas y sin ningún fundamento".
"Igualmente indignante es la inaceptable comparación que la Unión Europea ha decidido establecer entre los ciudadanos israelíes y los terroristas de Hamás. Se trata de una equivalencia moral completamente distorsionada", añadió.
No hubo una respuesta inmediata por parte de Hamás.
Con información de Reuters