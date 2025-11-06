Los principales referentes de la enología nacional seleccionaron al mejor vino del año y armaron un podio con los 10 más destacados.

El vino Séptima Gran Reserva 10 Barricas Cabernet Franc 2022 fue elegido como el mejor del año en la 11ª edición de The Winemakers, un certamen único donde los enólogos argentinos evalúan a ciegas los vinos de sus colegas. Este reconocimiento lo posiciona como una de las etiquetas más destacadas de la vitivinicultura nacional.

La responsable de este logro es Paloma Bignone, la joven enóloga de Bodega Séptima que se convirtió en la profesional más joven en obtener esta distinción. Su trabajo no solo fue valorado con la máxima puntuación, sino que también le otorgó un premio especial: un viaje a Francia para capacitarse y conocer proyectos vitivinícolas de referencia mundial.

Desde la bodega resaltan que este Cabernet Franc presenta un color rojo con matices granate, una nariz muy expresiva con frutas frescas negras y rojas, guindas en confitura, y notas mentoladas y de pimienta verde. En boca, se destaca por su carácter, taninos suaves, textura untuosa y un final prolongado. Actualmente, se comercializa en vinotecas a un precio de $49.000, aunque también está disponible en la tienda online oficial de Bodega Séptima.

El certamen The Winemakers, organizado por Jorge Cabrera, creador de Caminos del Vino, se diferencia por su formato técnico y transparente. Más de cien enólogos profesionales de todo el país cataron 62 vinos tintos de alta gama, puntuándolos mediante una app digital que garantiza la imparcialidad de los resultados. La iniciativa busca que los especialistas reconozcan la calidad y la identidad del vino argentino entre pares.

Además del primer puesto para Bignone y su Séptima Gran Reserva, el podio se completó con Valeria Antolin de Bodega Piattelli en segundo lugar, y Gustavo Sánchez de Bodega Familia Millan en tercero. Los diez mejores vinos del certamen recibieron medallas de oro, plata y menciones especiales, destacando la excelencia del sector vitivinícola nacional.

Los 10 mejores vinos del año

A continuación, la lista completa de los diez vinos más destacados en The Winemakers 2025:

1º puesto: Paloma Bignone – Séptima Gran Reserva 10 Barricas Cabernet Franc 2022 (94.00 puntos) | The Winemaker del Año – Medalla Doble Oro - Bodega Séptima

Este reconocimiento es especialmente valioso porque proviene de los propios enólogos, considerados las voces más autorizadas de la industria. Esto influye directamente en el comercio, vinotecas, sommeliers, comunicadores y, sobre todo, en los consumidores, quienes pueden confiar en la calidad avalada por expertos.

Paloma Bignone, con apenas 94 puntos otorgados a su vino, se consolida como una figura emergente en la enología argentina, y su premio a Francia abre la puerta a nuevas experiencias y aprendizajes que seguramente impactarán en futuros lanzamientos de Bodega Séptima.