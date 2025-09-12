Ocho vinos argentinos lograron entrar en la categoría de "extraordinarios" del ranking.

La prestigiosa revista Decanter sorprendió al revelar su selección de los mejores vinos blancos de Sudamérica, y la Argentina se llevó un protagonismo destacado. Lejos de lo esperado, no fue un Sauvignon Blanc chileno el que encabezó la lista, sino una serie de ejemplares argentinos que incluyen Chardonnay, blends y hasta un Torrontés.

De un total de 17 vinos calificados como “extraordinarios” —con puntajes de 95 puntos o más sobre 100—, ocho pertenecen a bodegas argentinas. Este dato refleja el salto en calidad y diversidad que experimentó el vino blanco argentino en los últimos años.

La Master of Wine Amanda Barnes, parte del panel de cata, señaló en Decanter: “Aunque Sudamérica todavía es más conocida por sus tintos, esta degustación demostró lo excepcionales que se han vuelto los vinos blancos de este continente”. Además, destacó que “siete de los 17 vinos ‘Outstanding’ fueron Chardonnay, lo que refleja el creciente refinamiento de la variedad”.

Por otra parte, Barnes resaltó la buena performance de los Semillón y los blends de Semillón-Sauvignon Blanc, que lograron puntajes muy altos. Todos los vinos evaluados pertenecen a la categoría premium, con precios superiores a 20 dólares, lo cual subraya la apuesta por la calidad en esta selección.

La representación argentina en esta lista de élite abarca desde el norte hasta el sur del país. Mendoza aporta cinco vinos, Chubut dos y Salta uno, mostrando la diversidad geográfica y de estilos que se cultivan en el país.

Un dato curioso es que el vino con la puntuación más alta, 97 puntos, es un lanzamiento aún no comercializado: Viña Artesano Nasella Chardonnay 2022, del Valle de Uco, Mendoza. Este ejemplar lidera la lista nacional y confirma la excelencia alcanzada en esta región.

Estos son los vinos argentinos destacados con puntajes entre 95 y 97:

97 pts. Viña Artesano Nasella Chardonnay 2022, Viña Artesano (Mendoza)

96 pts. 45° Rugientes Corte de Blancas 2021, Bodega Otronia (Chubut)

95 pts. Paradoux Blend Non-Vintage, Bodega Alandes (Mendoza)

95 pts. Adrianna Vineyard White Stones Chardonnay 2022, Catena Zapata (Mendoza)

95 pts. Laborum de Parcela Finca El Retiro Torrontés 2020, El Porvenir de Cafayate (Salta)

95 pts. Convicciones Chardonnay 2021, Michelini i Mufatto (Mendoza)

95 pts. Otronia Chardonnay 2021, Bodega Otronia (Chubut)

95 pts. Signature White Blend 2024, Susana Balbo (Mendoza)

Los vinos argentinos que lograron esta distinción combinan frescura, textura y complejidad, además de un gran potencial para envejecer. Predominan los varietales Chardonnay y los cortes blancos bordeleses, pero también sobresalen los Torrontés, tanto en varietal como en blends, mostrando la riqueza y versatilidad de la producción local.

El reconocimiento evidencia la altísima calidad de los blancos premium que se elaboran.

Este reconocimiento de Decanter pone en evidencia que la vitivinicultura argentina no solo se destaca en tintos sino que también está marcando tendencia en vinos blancos de alta gama, ganándose un lugar de privilegio en el mapa mundial del vino.