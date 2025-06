Este es el Malbec argentino reconocido entre los mejores del mundo

El terroir mendocino demostró su potencial con este reconocimiento.

Argentina se volvió a posicionar en el mapa mundial del vino gracias a su excepcional calidad. En junio, en la ceremonia de los Decanter World Wine Awards 2025, uno de los concursos más destacados del sector vitivinícola, el malbec nacional tuvo un reconocimiento espectacular. Más de 17 mil etiquetas fueron degustadas a ciegas por un jurado especializado, pero sólo unas pocas alcanzaron la cúspide.

El gran triunfador fue el Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2021, que recibió el premio “Best in Show”. Este reconocimiento no fue nada fácil de lograr, ya que los vinos debieron primero obtener la medalla de oro y luego la de platino, para finalmente competir por el título más codiciado, que solo alcanzó el 1% de los participantes. Este malbec argentino destacó en el certamen, no solo por su calidad, sino también por la verdadera esencia que representó su terroir de Gualtallary.

Este logro no solo resalta la calidad del vino, sino también el arduo trabajo de viticultores y enólogos que han perfeccionado sus técnicas a lo largo de los años. La combinación de un terroir excepcional y un enfoque sostenible en la producción son claves para que el malbec argentino siga brillando en el escenario internacional.

El vino se destacó por su elegancia y profundidad, mostrando una identidad única que refleja las excepcionales condiciones del Valle de Uco, en Mendoza. Con su color púrpura y reflejos granate, el Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2021 sedujo a los jueces con intensos aromas florales y frutados, donde predominan las cerezas, ciruelas y arándanos. Rutini Single Vineyard: el malbec argentino premiado El reconocimiento a este Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2021 no solo resalta la calidad de los vinos argentinos, sino que también pone el eje en la importancia de la región del Valle de Uco. Este éxito impulsa a los productores locales a seguir innovando y perfeccionando sus técnicas, consolidando a Argentina como un referente en el mundo del vino.