Eurovisión vive un comienzo tenso, ensombrecido por la situación en Gaza

Las banderas del Festival de la Canción de Eurovisión ondean en el exterior del Wiener Stadthalle, sede del Festival de Eurovisión, en Viena, Austria

​El Festival de la Canción de Eurovisión arranca este martes en Viena en un ambiente tenso, con una protesta prevista para unas horas antes de la primera ‌semifinal, en la que participa Israel, ‌cuya presencia ha llevado a cinco países a boicotear el evento a causa de la guerra en Gaza.

El concurso, que tradicionalmente ha sido una celebración desenfadada de la música pop y el espectáculo extravagante y que este año cumple 70 años, se ha visto sumido en una crisis a raíz de la ofensiva militar de Israel en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023.

Las cadenas públicas ​de cinco países —España, Países Bajos, ⁠Irlanda, Islandia y Eslovenia— boicotean el evento de este año, lo que lo ‌convierte en el más reducido desde 2003, con 35 participantes. Esto también ⁠reducirá muy probablemente la audiencia respecto a los ⁠166 millones estimados del año pasado, una cifra superior a los 128 millones del Super Bowl.

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"NO NOS DEJAREMOS INTIMIDAR"

Se había previsto una primera protesta, que se esperaba que reuniera a ⁠unas 500 personas, para el martes por la tarde, y la tensión en ​la ciudad era palpable antes de la semifinal programada para las ‌21:00 hora local (1900 GMT).

"No dejaremos que el ‌terror nos silencie", dijo el viernes el alcalde de Viena, Michael Ludwig, del ⁠Partido Socialdemócrata, en una airada respuesta a un pequeño grupo de manifestantes propalestinos que silbaron durante un concierto en el que él estaba hablando.

"Por desgracia, necesitaremos importantes medidas de seguridad debido a personas como ustedes, por ejemplo. Eso supondrá un gran gasto, pero, a ​pesar de todo, ‌celebraremos un festival de la unión, se lo prometo", dijo.

La codirectora de Amnistía Internacional Austria, Shoura Hashemi, dijo en la red social X que Ludwig debería disculparse por sus comentarios "insoportables, falsos y divisivos" dirigidos a manifestantes pacíficos.

Las autoridades austriacas apoyan firmemente a Israel, y las protestas propalestinas son escasas. Esta semana ⁠están previstas unas pocas manifestaciones, con una asistencia estimada de hasta 3.000 personas.

IRLANDA DIJO QUE LA ASISTENCIA SERÍA "INCONCEBIBLE"

La policía también afirma que podría haber protestas espontáneas, especialmente el sábado, día de la final. Una ola de frío, con lluvia y temperaturas que no superarán los 18 grados centígrados en toda la semana, podría contribuir a reducir el número de asistentes.

La cadena irlandesa RTE se remitió a su declaración de diciembre en la que afirmaba que sería "inconcebible" participar.

Israel a menudo ‌alega que existe una campaña de desprestigio global en su contra.

Al menos 1.200 personas murieron en el ataque del 7 de octubre, la mayoría de ellas civiles. Israel respondió lanzando un asalto contra el enclave que causó la muerte de más de 72.000 palestinos, en su mayoría civiles, y dejó gran parte de Gaza en ruinas.

La representante de Israel en el ‌concurso del año pasado fue Yuval Raphael, una superviviente del ataque, que quedó en segundo lugar gracias a una votación masiva del público.

Su concursante de este año, Noam Bettam, no tiene connotaciones políticas ‌evidentes, pero recibió el ⁠sábado una advertencia formal por publicar vídeos en los que instaba al público a votar por él 10 veces, el máximo permitido.

El director ​del concurso, Martin Green, dijo a Reuters que esperaba que los que lo boicoteaban volvieran.

"Son miembros de nuestra familia, ¿no? Los echamos de menos", dijo, y añadió: "Seguimos en diálogo para ver si podemos encontrar vías para que vuelvan".

(Edición de Alexandra Hudson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)