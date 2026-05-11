Chubut encamina el cierre de paritarias con acuerdos en Salud, Policía y ley central

El gobierno del Chubut avanza en la etapa final de las negociaciones salariales con los distintos sectores de la administración pública provincial, bajo una premisa de "responsabilidad fiscal y previsibilidad". En la última semana, el Ejecutivo logró sellar acuerdos clave que contemplan subas porcentuales, bonos y mejoras en adicionales específicos para personal de salud, policial y administrativo.

Para los trabajadores comprendidos en la Ley I N° 74 (ex 1987), los gremios ATE, UPCN y APOC rubricaron una recomposición salarial del 6% distribuida en tres tramos (mayo, junio y julio). El acuerdo incluye un bono remunerativo de $100.000 y el incremento de diversos adicionales, lo que sitúa la suba final por encima de los índices inflacionarios informados por el INDEC.

Por su parte, el sector de Salud cerró un incremento trimestral del 8% sobre el valor móvil del salario básico. El acta firmada con las entidades sindicales del área también contempla mejoras en el arancelamiento hospitalario, el pago de horas de guardia y un esquema para la regularización del personal que se encuentra bajo modalidad de contrato.

"Se consolida un proceso de cierre progresivo de las paritarias, manteniendo el diálogo con todos los sectores pero con la mirada puesta en el orden de las cuentas públicas", señalaron desde el Ejecutivo provincial que conduce Ignacio Torres.

En lo que respecta a la Policía del Chubut, el gobierno acordó con el personal activo y retirado una mejora mediante la incorporación progresiva al básico testigo del Código 1.124, también a ejecutarse en tres etapas durante el trimestre en curso.

La agenda paritaria continúa este miércoles con el sector docente. Las autoridades provinciales mantienen reuniones con los representantes gremiales del magisterio para intentar replicar el esquema de cierre alcanzado con el resto de los estamentos estatales.