La Rioja apuesta al turismo cooperativo con nuevas acciones de integración regional con Paraguay

El Gobierno de La Rioja avanza en una estrategia de integración regional para fortalecer el turismo mutualista y ampliar las oportunidades de intercambio turístico y cooperativo. En ese marco, el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Federación de Mutuales Riojanas para coordinar nuevas acciones vinculadas al turismo social.

Durante la reunión se realizó un balance de la participación riojana en el Encuentro Binacional de Mutuales de Turismo desarrollado en abril en Asunción, donde organizaciones de Argentina y Paraguay avanzaron en espacios de articulación y cooperación vinculados al turismo mutualista.

Además, las autoridades analizaron futuras acciones conjuntas orientadas a consolidar la integración regional y potenciar el intercambio turístico entre ambos países.

Entre las iniciativas destacadas, se evaluó la posibilidad de recibir en los próximos meses a representantes del sector turístico mutualista paraguayo en La Rioja, con el objetivo de profundizar vínculos institucionales y generar nuevas propuestas de cooperación vinculadas al turismo social y cooperativo.

Del encuentro participaron Carlos Mercado y Juan De Sousa, en representación de FEDEMUR, junto a la subsecretaria de Gestión Departamental, Miriam Portugal.

La Rioja alcanzó 65% de ocupación turística

Tras el feriado del Día Internacional del Trabajador, La Rioja cosechó el 65% de ocupación hotelera en distintos puntos turísticos y estratégicos de la provincia, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El gasto promedio por turista en la provincia se ubicó en torno a los $100.000. La gastronomía regional tuvo un rol clave, con productos como olivas, nueces, dulces artesanales y las tradicionales empanadas riojanas como protagonistas.

Las localidades clave como Villa Unión, puerta de ingreso al Parque Nacional Talampaya, y Chilecito, en el Valle del Famatina, registraron un aumento en el crecimiento de los alojamientos de mayor categoría. Esto refleja la consolidación de una dinámica de escapadas cortas, donde los viajeros optaron por destinos cercanos y con propuestas naturales y culturales consolidadas.

Los circuitos más visitados se destacaron el Parque Nacional Talampaya y la Laguna Brava, dos de los principales atractivos naturales de la provincia. Además, en el Valle del Famatina, la Ruta del Torrontés Riojano fue uno de los grandes motores del turismo, combinando bodegas, paisajes otoñales y experiencias gastronómicas. También sobresalieron recorridos como el Cable Carril hacia la mina La Mejicana, la Cuesta de Miranda y la Vuelta al Pique.

En la capital, el movimiento se concentró en el Paseo Cultural Castro Barros y el Camino de la Costa, mientras que otros puntos como el Parque de Dinosaurios, la Reserva Arqueológica El Saldillo y la Quebrada de Los Cóndores completaron la oferta.