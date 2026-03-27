El Mundial por TV Pública: un acceso cada vez más restrictivo y dudas sobre la transmisión de la Selección Argentina

El evento deportivo más importante para todos los argentinos es sin duda el Mundial de fútbol. En esta ocasión, la Selección Argentina llega a la cita como campeón del mundo y, una vez más, millones de argentinos la acompañarán a través de televisión. Sin embargo, las dudas sobre cómo será la transmisión del equipo de Lionel Scaloni y, además, sobre si será posible verla en vivo por la Televisión Pública son cada vez más grandes. A esa situación, además, se le suma la dificultad que tendrá el futbolero promedio para ver el torneo ya que solo una operadora de cable posee los derechos de todos los partidos y hasta el momento el acceso es cada vez más restrictivo.

A menos de tres meses de que arranque el torneo, la situación sobre cómo será transmitido el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en la Televisión Pública sigue sin tener detalles. De hecho, con el correr de los días, las explicaciones se tornaron cada vez más opacas. La cronología revela que a principio de año, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que la tranmisión no iba a ser "afrontado con el dinero de los impuestos". Pero añadió que iba a haber una transmisión de los encuentros y, según lo que pudo saber El Destape en aquel entonces, los partidos que tiene planeado pasar son todos los partidos de la Selección Nacional sumado a la semifinal y a la final.

Luego de ese anuncio que llegó tras varias críticas, la opacidad en torno al contrato y, además, sobre cómo se llevan adelante las transmisiones creció. El Destape, a través de Ari Lijalad, realizó un pedido de información pública sobre los detalles de los contratos. Sin embargo, la respuesta no fue positiva y se negaron a hacer comentarios de este estilo ya que, "transmitirán en forma no exclusiva para la televisión abierta, es decir en competencia directa con otra señal de televisión abierta". Y, en ese mismo sentido, aseguró: "la divulgación y/o la información de los aspectos que componen esa estrategia comercial en forma temprana, afectaría sin lugar a dudas la competitividad de RTA, frente a la consecución de esos auspiciantes, anunciantes o clientes". En resumen: hubo una negativa del Gobierno para brindar información de lo firmados.

Ante estos acuerdos poco claros, la versión de que -finalmente- la Televisión Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina con una retransmisión que tomará la señal de Torneos S.A levanta fuerza. Sin embargo, según pudo constatar El Destape, existe la posibilidad fehaciente de que esa retransmisión que tome el canal estatal no sea con los mismos relatores y periodistas del canal argentino. Sino que llegaría con relatos y comentarios de la señal original de FIFA.

Desde la primera transmisión de un Mundial en la tv argentina, efectuada en México 1970 por un medio privado, el canal estatal había transmitido de manera gratuita en todas las ediciones, siendo el único medio en algunas ocasiones, como en 1974, o teniendo acceso a unos pocos partidos en otras, como sucedió en 2022. Además, en 1998 no había podido llegar a las pantallas de todos los argentinos, ya que su señal solo tenía autorización para emitirse en algunas provincias. En este punto, las dudas aumentas ya que la Tv Pública incumplió en varias ocasiones ya que por ejemplo, no transmitió el partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias en septiembre de 2024.

Un país con pocos partidos

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será el de más cantidad de partidos en la historia. En total serán 104 los encuentros que se disputarán y que merecen, desde ya, una cobertura. Para un público tan futbolero como el argentino, ese mes y medio que dura la Copa del Mundo es un oasis que suele disfrutar. Sin embargo, existe una situación llamativa en esta Copa del Mundo porque DirecTv es la empresa que asegura tener todos los partidos del torneo y, desde ya, lo transmitirá a través de su propia plataforma. Mientras que, hasta el momento, otras señales como TyC Sports -que aparece en todos los operadores de cable- no tendrán partidos para transmitir: es decir, una empresa toma prácticamente todo el torneo. La exclusividad de DirecTv abarca entre 71 y 73 partidos: es decir más del 65% del Mundial



Al respecto, el experto en televisión Gustavo Torres indicó que "el fenómeno en Argentina es particular, porque allí la cantidad de exclusivas de Directv eran menores por una razón: TyC Sports. Sin este canal en la actualidad como alternativa, se reducen drásticamente las opciones de tener una parrilla de juegos mas robusta en una opción de TV por cable que está en múltiples plataformas".

Por otro lado, se conoció que Argentina será uno de los países de Sudamerica que menos partidos por televisión abierta transmitirá debido a como se llevaron adelante los procesos de compra de derechos. En principio, Telefé transmitirá transmitirá 32 partidos oficiales, incluyendo todos los de la Selección. Es decir, por televisión abierta se podrán ver menos de un tercio de la Copa. Lo llamativo, por otro lado, radica en que en otros países se podrán ver más encuentros. Por ejemplo, en Uruguay, Canal 5 que esl medio público de ese país transmitirá la misma cantidad de partidos de forma gratuita. Mientras que Chile, que se quedó afuera de la Copa, podrá ver 35 partidos en vivo por televisión abierta (Chilevisión) tan solo de primera ronda, mientras que Teleamazonas, en Ecuador, asegura 24 partidos en Primera Ronda (dos más de los 22 que transmitiría Telefe en fase de grupos).





