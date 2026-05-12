Alumnos de una Escuela Técnica N°1 de Bragado denunciaron a una preceptora de la institución por estafarlos con un viaje escolar y robarles todo el dinero recaudado. En total, son 37 familias que acusaron a la mujer de haber programado una excursión hasta El Bolsón, provincia de Río Negro, desde Buenos Aires. La cifra con la que se habría quedado es de 45 mil dólares.

La profesional fue denunciada de manera colectiva por el delito de "estafa agravada". Además, los representantes legales de las víctimas pidieron un embargo e inhibición de sus bienes como inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. Pero también quedó en la mira el accionar del colegio debido a que la preceptora es empleada de la institución. En este sentido, los abogados indicaron que podría enfrentar responsabilidades civiles.

El "modus operandi" de la preceptora estafadora de Bragado

De acuerdo a los testimonios, la mujer se ofreció para colaborar en la colecta de fondos de estudiantes del colegio para viajar a Río Negro. Las iniciativas iban desde rifas hasta venta de comida. Al finalizar dichos eventos, la preceptora les pedía a los familiares todo el dinero recaudado para que se lo depositaran en su cuenta personal.

La maniobra duró por más de un año. Pero, además, cada vez que llegaba la fecha del viaje, la estafadora aducía problemas con las agencias de turismo. Con esa excusa, llegó a postergar el viaje en, al menos, seis ocasiones. Para mantener en silencio a los padres, la mujer presentó documentos presuntamente falsificados donde las empresas de viajes "se disculpaban por los cambios de fechas".

¿Cómo descubrieron a la estafadora de una escuela de Bragado?

Hace algunas semanas, la preceptora solicitó una licencia por enfermedad y dejó de contestar los mensajes de la comunidad educativa de la escuela de Bragado. En tanto, las autoridades de colegio convocaron a las familias para comunicarles que la plata para el viaje a El Bolsón "no estaba" y que las reiteradas cancelaciones no eran ciertas. Según una testigo presente en dicho encuentro, la mujer le habría dicho a los directivos del colegio que "se había patinado plata".

En paralelo a las denuncias judiciales en contra de la preceptora, los familiares iniciaron una colecta solidaria con la colaboración de los vecinos de la ciudad para que los jóvenes puedan disfrutar verdaderamente de un viaje prometido desde el inicio del año pasado. Ahora, los fondos recaudados están siendo controlados por contadores y profesionales especializados.