Gobierno de Trump propone que funcionarios federales firmen acuerdos de confidencialidad

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen muestra los logotipos de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), en Washington, D.C.

Por Courtney ​Rozen

WASHINGTON, 26 mayo (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, propuso ‌pedir a los funcionarios federales que firmen acuerdos de confidencialidad, según un comunicado de la administración hecho público el martes, con el objetivo de impedir que compartan información ​confidencial con ⁠los periodistas.

La Oficina de Gestión ‌de Personal (OPM), la oficina de ⁠recursos humanos del ⁠Gobierno de Estados Unidos, dijo que quiere crear un formulario de acuerdo de ⁠confidencialidad para que las agencias ​federales lo utilicen con ‌los empleados nuevos ‌y los ya existentes, según el ⁠comunicado.

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La OPM solicitó la opinión del público sobre la idea, añadiendo que cada agencia federal tendría ​discrecionalidad ‌para decidir si utilizar el formulario.

El formulario, de implementarse, podría facilitar a Trump el castigo de los empleados del Gobierno ⁠que filtren información a los periodistas. Se trata del último paso de una iniciativa más amplia para aumentar su control sobre los trabajadores del Gobierno de Estados Unidos y el ‌flujo de información al público.

El formulario dejaría más claro a los trabajadores federales que podrían perder sus puestos de trabajo si revelan información a ‌los medios de comunicación sin el permiso de su empleador, según el ‌comunicado.

La OPM ⁠no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios ​de Reuters.

Con información de Reuters