Gobierno de Trump propone que funcionarios federales firmen acuerdos de confidencialidad

Por Courtney Rozen
WASHINGTON, 26 mayo (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso pedir a los funcionarios federales que firmen acuerdos de confidencialidad, según un comunicado de la administración hecho público el martes, con el objetivo de impedir que compartan información confidencial con los periodistas.
La Oficina de Gestión de Personal (OPM), la oficina de recursos humanos del Gobierno de Estados Unidos, dijo que quiere crear un formulario de acuerdo de confidencialidad para que las agencias federales lo utilicen con los empleados nuevos y los ya existentes, según el comunicado.
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La OPM solicitó la opinión del público sobre la idea, añadiendo que cada agencia federal tendría discrecionalidad para decidir si utilizar el formulario.
El formulario, de implementarse, podría facilitar a Trump el castigo de los empleados del Gobierno que filtren información a los periodistas. Se trata del último paso de una iniciativa más amplia para aumentar su control sobre los trabajadores del Gobierno de Estados Unidos y el flujo de información al público.
El formulario dejaría más claro a los trabajadores federales que podrían perder sus puestos de trabajo si revelan información a los medios de comunicación sin el permiso de su empleador, según el comunicado.
La OPM no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Con información de Reuters